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    新北私幼餵藥案 市議會排定6/13教育局、衛生局專案報告

    民進黨團總召鄭宇恩提出臨時動議，表示餵藥案疑點重重，要求教育局、衛生局針對板橋私幼案做專案報告。（記者黃子暘攝）

    民進黨團總召鄭宇恩提出臨時動議，表示餵藥案疑點重重，要求教育局、衛生局針對板橋私幼案做專案報告。（記者黃子暘攝）

    2023/06/06 17:27

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區爆發私立幼兒園幼保人員疑似餵食幼生安眠藥案，市議會今（6）日審查議案，民進黨團總召鄭宇恩提出臨時動議，表示此案疑點重重，要求教育局、衛生局針對板橋私幼案做專案報告。動議經黨團協商後，確認13日變更議程，加一小時由教育局、衛生局針對板橋私幼案做專案報告。

    鄭宇恩表示，幼生體內檢出藥物巴比妥是處方箋藥物，質疑管制藥物為何可以被輕易取得、涉案，也認為教育局並未針對板橋私幼案做明確說明，起初還認為不用舉行說明會，該案是重大社會案件，全國矚目，至今疑點重重，希望教育局、衛生局明日上台做專案報告說明。

    國民黨團齊聲反對，該黨議員林國春表示，他上週就開始接觸此案，有家長想做全面檢驗，不過有家長反對，他知道該案有「政治操弄」，若上週就全面檢驗，今日就不用提動議，平日業務質詢也有許多議員關切此案，希望大會回歸平常程序。

    民進黨議員李宇翔說，該案早在4月初就有家長透過市長信箱反映此案，結果5月14日有家長報警、案件曝光後，市府最近才開始討論此案，他希望市長侯友宜赴議會專案報告。國民黨議員再度喊出反對。

    議長蔣根煌提議由第五、第六審查會召集人與議員協商專案報告時間，鄭宇恩修改動議，提案變更13日議會議程，加開一小時專案報告，請教育局、衛生局針對板橋私幼案因應作為詳細說明，「邀請」市長侯友宜與會，不來也不勉強。

    國民黨書記長廖先翔表示，該案相信藍綠都重視，希望休息時間由議長政黨協商。

    休息時間結束後，蔣根煌宣布經雙方協商，13日變更議程加一小時，由教育局、衛生局進行專案報告。

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