民眾黨內訌要退黨辭台南主委 蔡宛秦：接受柯文哲慰留拚選戰

今年5月下旬，民眾黨主席柯文哲曾造訪台南東區南聖宮，該黨市黨部主委蔡宛秦（前右一）陪同拜會。（資料照）

2023/06/06 16:57

〔記者王俊忠／台南報導〕5月底傳出民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦因地方黨內內訌問題、有意退黨辭退主委。蔡宛秦今受訪時表明已接受黨主席柯文哲慰留，柯期許她帶著去年九合一選舉的能量，繼續在今年帶領民眾黨南市黨部團結一致，為2024年總統大選與政黨票做衝刺，讓民眾黨能穩健在台南持續發展。

蔡宛秦在臉書粉專寫道，謝謝大家的關心與溫暖，溝通與了解彼此差異的過程中，若有未盡完善之處，再次向夥伴致意。每一個建議與指正，都會是養分；也正因為有衝突，才看得見差異與進步的空間。無論如何，彼此的目標都是一致，都希望民眾黨逐步成長卓越，團結往前才是當前真正的目標，她會在民眾黨的大家庭內與南市黨部工作崗位上與各位夥伴持續努力。

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蔡宛秦表示，民眾黨算是新政黨，在成長蛻變的過程中，必定會經過很多風波跟磨合，唯有透過彼此間的意見衝擊，發現差異所在進而改善問題，即使有陣痛期，但都是讓政黨發展壯大的重要養分；感謝柯主席在面對問題時，願意即時傾聽並給予回應，顯示柯主席解決問題的效率及對於各地方事務的重視。

2024年總統大選是民眾黨最關鍵的一役，蔡宛秦說，自己會不負柯文哲所託，將改變成真的力量持續在台南實踐，希望在綠營本命區的台南為民眾黨搶下亮眼的成績，讓2014年的「台北奇蹟」，也能讓柯文哲在2024年成為「台灣奇蹟」。

蔡宛秦也說，自從5月20日柯文哲正式宣告成為總統參選人後，民調聲量逐步上升，顯然一直有股勢力想要削弱民眾黨，各式抹黑、中傷、分裂的網路攻擊不斷，都是為了想打擊民眾黨的氣勢，這次再度出招，顯見柯文哲聲勢已達威脅國、民兩黨的氣勢，才頻頻讓網軍出手攻擊。

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