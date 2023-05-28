震撼彈！民眾黨台南爆內訌 蔡宛秦遭網攻決6/1辭主委

本月24日民眾黨南市黨部主委蔡宛秦還陪黨主席柯文哲（前右二）造訪台南東區南聖宮與地方人士。（資料照）

2023/05/28 10:28

〔記者王俊忠／台南報導〕曾參選本屆台南市東區市議員的台灣民眾黨南市黨部主委蔡宛秦，今天凌晨在她自己臉書po文指遭到惡意中傷、誹謗，文末她註明6月1日起退出民眾黨。蔡宛秦受訪時坦言是黨內出現嚴重內訌問題，有台南黨內同志以網軍式手法對她進行毀滅式攻擊，她實在受不了、所以做出退黨決定。

蔡宛秦在臉書上說，謝謝每1位持續中傷、誹謗的人，看得起蔡宛秦，「所以我讓你們持續攻擊！」；她還說：「我今天異常平靜，在殯儀館跑公祭後，跑到靈堂陪家屬摺了1個半小時的蓮花金，覺得活人真的比死人可怕，言語足以殺死1個人」。

請繼續往下閱讀...

蔡宛秦表示，她不再辯解、不說，這不是默認，是因為根本找不到共識的溝通點。你們（指攻擊者）成功了，你們要什麼都給你們了，用網軍的力量扭曲事實，你們真的成功了！祝福民眾黨黨務興榮，用可用之人來幫黨部壯大絕對是黨部之福，期望有心想改革努力者，讓民眾黨持續發光發熱。

蔡宛秦還說，她賠上家庭破碎的前提，事實也是已經回不去了，她會非常有底氣帶好3個孩子。相信你們這群有心的人，會帶領台南往前邁進，祝福民眾黨與柯文哲主席，預祝2024年大選旗開得勝。6月1日起，她正式退出民眾黨。

有多位網友在蔡宛秦的臉書為她加油打氣，有人問她發生什麼事了？也有人要她先冷靜下來想一想再做決定、不要衝動。蔡強調，她真的是受夠了，有能力的人要被壓榨，不是這樣的吧！黨內有一直慰留她，希望她冷靜不要理會對方，但是也只能同時看著一群無理的人在情緒勒索。她精神壓力大到已嚴重影響作息和健康狀況，準備要做心理諮商了！

本月二十四日民眾黨南市黨部主委蔡宛秦還陪黨主席柯文哲（前右二）造訪台南東區南聖宮與地方人士。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法