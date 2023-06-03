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    首頁　>　政治

    被指施壓性騷案 吳思瑤批嚴重汙衊：別為選舉利益消費受害者

    吳思瑤說，她當時建議依循政府提供的性騷調查機制，讓事件充分調查，讓加害者獲得懲治。（資料照）

    吳思瑤說，她當時建議依循政府提供的性騷調查機制，讓事件充分調查，讓加害者獲得懲治。（資料照）

    2023/06/03 02:02

    〔記者陳政宇／台北報導〕政壇性平風暴延燒，國民黨台北市議員張斯綱指稱，有一名女性民進黨工爆料，民進黨立委吳思瑤擔任台北市議員時，曾協助樁腳施壓騷擾案、阻止被害人報警。對此，吳思瑤今（3）日凌晨反駁，這是嚴重的污衊，她絕無阻撓報案，當時是建議依循政府提供的性騷調查機制，呼籲別為個人選舉利益消費受害者。

    張斯綱昨在臉書表示，「吳思瑤委員是忘記了，還是害怕想起來？這位替樁腳護航性騷擾案，施壓警局阻止受害人報案、曾經是議員，後來當上立委的民代是不是妳？」

    張斯綱質疑，到底替誰護航、施壓了什麼？吳思瑤應該立刻出面說清楚，他也要求台北市警察局，立即查閱當時資料，釐清真相及過程，還給被害人一個公道。

    針對張斯綱的指控，吳思瑤今日透過臉書說明，經努力回想，她十幾年前在一場選舉中是助選身分，該競選團隊內部發生與地方支持者的性騷糾紛，但絕無如張斯綱所指向警方阻撓報案，這是嚴重的污衊。她樂見也支持市警局調查，非常希望還原事實。

    吳思瑤表示，她在當時的時空環境下，建議依循政府提供的性騷調查機制，讓事件充分調查，讓加害者獲得懲治，是當下的她能給出的建議。對於協助受害者也許做得不夠，她為此深深感到抱歉，也對受害人長久以來的傷痛感到不捨。

    吳思瑤也強調，對於性平事件，保護受害一方是大家共同的立場，不分政黨，也無關政治，「為個人的選舉利益，切莫消費受害者，拿性平事件作為政治攻訐的工具」。

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