民進黨性騷風暴掀訴訟戰 賴品妤等7名青年政治人物同聲譴責

民進黨接連爆發數起性騷案，部分相關人士揚言以司法捍衛清白。（資料照）

2023/06/02 23:43

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨接連爆發數起性騷案，部分相關人士揚言以司法捍衛清白。對此，包含民進黨立委賴品妤，立委參選人吳崢，台北市議員吳沛憶、苗博雅、林亮君，苗栗縣議員曾玟學，高雄市議員黃捷等7名青年政治工作者今（2）日發表聲明，除譴責有權勢者恫嚇無權無勢的人，並允諾為受害者提供基本的法律援助。

針對性平風波可能掀起的訴訟戰，聯合聲明指出，「司法不該淪為恫嚇弱勢的工具」，近日社會高度關注政壇性平事件，他們願以具體行動推進真誠的檢討反省，為政治工作者打造更安全的工作環境。

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聲明指出，有一部分被指控的行為人，例如民進黨前青年部主任蔡沐霖，竟公開聲明將對控訴者提告。台灣是法治國家，他們尊重任何人走法律途徑維護自己的權利。但同時，也不會坐視有權勢者，以司法為工具，恫嚇無權無勢的被害者。

聲明說，他們是誠心為民眾服務的基層政治工作者，我們深信落實性平價值，不分顏色．因此決定為政壇性平事件的受害者提供基本的法律援助。若有人想公開陳述受害經驗，卻又擔心遭到加害者濫訴；或已公開表述受害經驗，卻遭到加害者提告，請跟他們聯繫。

聲明強調，他們會邀集律師團隊，提供受害者專業的法律意見，作為後盾，消弭職場性平事件的不對等權力結構，「我們願站在弱勢者身邊，為您遮風擋雨」。

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