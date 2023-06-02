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    許淑華將提案要求黨中央設「性別平等仲裁會」 直接與主席對接解決吃案問題

    許淑華下週將以民進黨中常委身分，提案要求黨中央設立獨立的「性別平等仲裁會」。（許淑華辦公室提供）

    許淑華下週將以民進黨中常委身分，提案要求黨中央設立獨立的「性別平等仲裁會」。（許淑華辦公室提供）

    2023/06/02 23:28

    〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨連環爆出性騷擾吃案疑雲，民進黨松山信義區立委參選人、台北市議員許淑華呼籲，民進黨必須從制度與體制徹底檢討，才不會讓零容忍淪為口號，才不會讓受害者的眼淚白流，她下週將以民進黨中常委的身分，提案要求黨中央設立獨立的「性別平等仲裁會」，該單位直接對接黨主席，解決性平問題發生時，因層層上報導致的隱匿與息事寧人等問題。

    許淑華表示，民進黨接連的性平事件，沉痛二字已不足以表達她的心情，面對沉痛需要的不只有發文呼籲，當問題發生時，坦誠面對與務實解決，永遠是最正確的解方。

    許淑華也強調，她下週將以民進黨中常委身分，在民進黨中常會提案，要求黨中央設立獨立的「性別平等仲裁會」，該單位並非原有性平事務部的疊床架屋，更不是因人設事的虛設機構，並在詳實的細節規劃後，真正賦予「性別平權」四字扎實、完整的權力。

    許淑華說明，「性別平等仲裁會」將有順暢溝通的管道，過程保護申訴人，該單位直接對接黨主席，解決性平問題發生時，因層層上報導致的隱匿與息事寧人等問題；權力足夠且獨立，保障受害者隱私，且提高層級與權力等同於黨內廉政會、仲裁會，讓黨內各單位遇到事件時，無法拒絕調查與處置。

    許淑華進一步表示，該單位成員組成多元，除黨內人士外，需邀集足額性平領域專家，共同審議案情與訂定性平保障機制；提供心理諮商治療，只要當事人感受到騷擾或傷害，將會聘請合適的專業人員，評估受害者的心理狀況，並持續追蹤輔導。

    許淑華最後重申，這次事件非同小可，傷害的不只是事件中每一位受害者，更傷害長年來不斷向社會宣揚與堅持的進步價值；台灣作為亞洲的進步國家，性別平權是否落實，是我們要向世界展現的態度，民進黨作為執政黨，唯有坦誠面對問題、務實解決問題，才能真正贏回人民的信賴。

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