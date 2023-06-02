沒有聯單還能繼續施工 桃市議員朱珍瑤批建管處涉瀆職、圖利

議員朱珍瑤陪同楊姓業者召開記者會，批評建管處沒有聯單還能繼續施工，有瀆職、圖利之嫌。（記者謝武雄攝）

2023/06/02 21:57

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員朱珍瑤今在議會黨團辦公室召開記者會，指控建管處為協助營造廠繼續施工，在沒有土石方清運聯單的情況下竟然核准完工證明，違反自治條例規定，有瀆職、圖利之嫌；建管處長邱英哲表示，建管處於2020年推動電子聯單，已不使用傳統紙本作業，市府做法一切合法。

邱英哲說，本案是紙本被下游廠商扣留7個月，造成工地停滯，市府無法接受這是挾單自重，另目前已實施電子聯單，將載運車輛、行車軌跡、載運日期及時間，全部存入雲端資料庫，以掌握工地出土狀況，早就不使用傳統四聯單紙本作業，透過雲端資料庫皆可查證，現行仍保有紙本是為了讓車機訊號故障或資料毀損時佐證使用。

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邱英哲指出，後續建管處也查證營造廠申請的土方載運計畫、比對砂石車GPS軌跡與土資場收土情況，確認皆已完成後，並已受理工地土方完成載運的申報作業，其中並無任何圖利違法行為。

朱珍瑤陪同楊姓業主召開記者會，現場也出示2000多張聯單；楊姓業者說，依照「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」，桃園市所有的營建剩餘土石方清運都必須要有聯單，並按照申報路線行走，市府也透過GPS掌控軌跡，並要求業者每趟車都要有聯單，完工證明時必須檢附聯單。

楊姓業者表示，說的不誇張，照顧這些聯單就跟「照顧兒子一樣」，少一張都不行，因為少一張聯單至少要罰2萬元，如果查出聯單與GPS軌跡不符，可罰款10萬元，2019年他因為聯單罰了60多萬元，當時還有人罰了900多萬元。市府做法根本是兩套標準。

朱珍瑤說，聯單必須要有工地主任、收容所、司機簽名，市府存檔的電子聯單並沒有三方簽名，充其量只有運送計畫書；沒有背景廠商只能乖乖將聯單送到建管處，還被百般刁難，有辦法廠商，不僅不要聯單，建管處還會主動查詢收容所，讓人無法苟同；如果市府擔心挾單自重情形，應該從改善流程著手，例如完成三方簽名的聯單於48小時內上傳就好了。

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