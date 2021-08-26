為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃市「選美皇后」議員被控詐領助理費 檢方諭知10萬交保

    國民黨籍桃園市議員朱珍瑤，涉嫌以親友作為「人頭」助理，詐領金額超過200萬元，朱珍瑤、其陳姓丈夫、李姓妹妹分別被依「貪污治罪條例」諭知10萬元交保，另3名親友分獲5萬元交保。（資料照，國民黨桃園市黨部提供）

    國民黨籍桃園市議員朱珍瑤，涉嫌以親友作為「人頭」助理，詐領金額超過200萬元，朱珍瑤、其陳姓丈夫、李姓妹妹分別被依「貪污治罪條例」諭知10萬元交保，另3名親友分獲5萬元交保。（資料照，國民黨桃園市黨部提供）

    2021/08/26 12:18

    首次上稿 11:08
    更新時間 12:18（新增朱珍瑤回應）

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕曾獲選2009年「世界亞裔小姐」亞軍的38歲國民黨籍桃園市議員朱珍瑤，被控以5名親友作為「人頭」助理，從2018年就任至今，總計詐領助理費超過200萬元，桃園地檢署檢察官23日指揮調查局航機站搜索、約談，朱珍瑤、其陳姓丈夫、李姓妹妹（從母姓）分別被依「貪污治罪條例」諭知10萬元交保，另3名親友分獲5萬元交保。

    朱稱「沒有這些事情」 是選舉小動作

    對此，朱珍瑤回應「沒有這些事情」，選舉快要到了，加上她在地方沒有家族勢力，容易被當成攻擊的對象，認為這些是選舉的小動作。

    朱珍瑤具有護理專業，征戰過國、內外多項選美賽事，曾拍攝廣告、擔任電台節目助理主持人等，後來積極投入選舉活動，2017年曾任國民黨黨主席候選人洪秀柱發言人，2018年以新人之姿轉戰桃園市角逐八德區議員，以「選美皇后」、「搖珍珠」打響知名度，狂掃1萬3256票，首次參選就以第2高票當選。

    朱珍瑤被控涉嫌從2018年起、就任後，以丈夫、妹妹等5名親友作為「人頭」助理，向桃園市議會請領助理費，估計從就任至今總計詐領助理費、春節慰問金等逾200萬元。

    桃園地檢署檢察官23日指揮航機站搜索、約談，朱珍瑤及其丈夫、妹妹分別被依「貪污治罪條例」諭知10萬元交保，另3名親友分獲5萬元交保。

    過去已有多位資深議員涉及人頭助理費案，得知第一屆任期的朱也被控涉嫌詐領助理費，讓地方人士多所訝異；也有地方人士透露，在地方、服務處常遇到朱的妹妹，但對她的丈夫比較陌生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    人頭請領助理費 前新北市議員李婉鈺緩起訴
    2021/08/24 16:36

    人頭請領助理費 前新北市議員李婉鈺緩起訴
    聘自家人當人頭助理貪829萬 澎湖縣前議員成萬貫判10年半定讞
    2021/08/23 11:09

    聘自家人當人頭助理貪829萬 澎湖縣前議員成萬貫判10年半定讞

    品味質感生活 言葉之庭日式美學居家
    涉詐領助理費！新北議員高敏慧拿千萬盼撤銷扣押房產 法院不准
    2021/07/01 10:14

    涉詐領助理費！新北議員高敏慧拿千萬盼撤銷扣押房產 法院不准
    涉詐333萬助理費 北市議員潘懷宗被依貪污罪起訴
    2021/05/31 11:24

    涉詐333萬助理費 北市議員潘懷宗被依貪污罪起訴

    LTN金牌風雲榜 中獎名單點我看
    議員詐領助理費歪風頻傳 民團今到台東議會籲中央修法
    2021/04/30 13:02

    議員詐領助理費歪風頻傳 民團今到台東議會籲中央修法
    涉詐助理費160萬 南市議員王家貞50萬交保
    2021/03/30 10:01

    涉詐助理費160萬 南市議員王家貞50萬交保
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播