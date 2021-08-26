桃市「選美皇后」議員被控詐領助理費 檢方諭知10萬交保

國民黨籍桃園市議員朱珍瑤，涉嫌以親友作為「人頭」助理，詐領金額超過200萬元，朱珍瑤、其陳姓丈夫、李姓妹妹分別被依「貪污治罪條例」諭知10萬元交保，另3名親友分獲5萬元交保。（資料照，國民黨桃園市黨部提供）

2021/08/26 12:18

首次上稿 11:08

更新時間 12:18（新增朱珍瑤回應）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕曾獲選2009年「世界亞裔小姐」亞軍的38歲國民黨籍桃園市議員朱珍瑤，被控以5名親友作為「人頭」助理，從2018年就任至今，總計詐領助理費超過200萬元，桃園地檢署檢察官23日指揮調查局航機站搜索、約談，朱珍瑤、其陳姓丈夫、李姓妹妹（從母姓）分別被依「貪污治罪條例」諭知10萬元交保，另3名親友分獲5萬元交保。

請繼續往下閱讀...

朱稱「沒有這些事情」 是選舉小動作

對此，朱珍瑤回應「沒有這些事情」，選舉快要到了，加上她在地方沒有家族勢力，容易被當成攻擊的對象，認為這些是選舉的小動作。

朱珍瑤具有護理專業，征戰過國、內外多項選美賽事，曾拍攝廣告、擔任電台節目助理主持人等，後來積極投入選舉活動，2017年曾任國民黨黨主席候選人洪秀柱發言人，2018年以新人之姿轉戰桃園市角逐八德區議員，以「選美皇后」、「搖珍珠」打響知名度，狂掃1萬3256票，首次參選就以第2高票當選。

朱珍瑤被控涉嫌從2018年起、就任後，以丈夫、妹妹等5名親友作為「人頭」助理，向桃園市議會請領助理費，估計從就任至今總計詐領助理費、春節慰問金等逾200萬元。

桃園地檢署檢察官23日指揮航機站搜索、約談，朱珍瑤及其丈夫、妹妹分別被依「貪污治罪條例」諭知10萬元交保，另3名親友分獲5萬元交保。

過去已有多位資深議員涉及人頭助理費案，得知第一屆任期的朱也被控涉嫌詐領助理費，讓地方人士多所訝異；也有地方人士透露，在地方、服務處常遇到朱的妹妹，但對她的丈夫比較陌生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法