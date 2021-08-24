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    人頭請領助理費 前新北市議員李婉鈺緩起訴

    李婉鈺被依偽造文書罪予以緩起訴。（資料照）

    李婉鈺被依偽造文書罪予以緩起訴。（資料照）

    2021/08/24 16:36

    〔記者王定傳／新北報導〕前民進黨籍及無黨籍新北市議員李婉鈺，在與簡姓助理協助下，涉嫌以李婉鈺妹妹、表弟、前任助理或現任助理親友為人頭，向新北市議會請領助理補助；新北地檢署調查，這些款項未流入李婉鈺口袋，而是用於支付助理薪水，考量9名被告認罪、有悔意、態度良好，依偽造文書罪予以緩起訴，並支付1萬至15萬元給國庫。

    檢方調查，李婉鈺犯罪時間從2010年起至2018年間，主要的犯罪態樣共分為兩種，第一種是，李婉鈺在簡姓議員辦公室行政人員協助下，明知李婉鈺妹妹、表弟、前任助理或現任助理親友，並未擔任助理，仍以他們為人頭，向新北市議會請領助理補助款，用以支付助理薪資。

    檢方調查，第二種態樣是，李婉鈺與簡女明知一名許姓助理每月實際薪水僅3萬2000元，卻在製作新北市議會議員自聘公費助理遴聘異動清冊時，把許某的薪水謊報成6萬2000元，款項仍用於支付助理費。

    檢方認為，李婉鈺及等人所為觸犯刑法「使公務員登載不實」罪嫌，考量被告犯後認罪、有悔意、態度良好，經此司法偵查程序，應有所警惕，予以緩起訴，期間1年，李婉鈺須支付國庫15萬元，其他8名被告則分別支付1萬至5萬元不等金額。

    李婉鈺另被控涉嫌貪污治罪條例中的「利用職務上機會詐取財物」罪嫌；但檢方比對帳冊等資料、詢問證人後判定，李婉鈺並未把款項用於繳納房貸、信用卡費、律師費及罰金罰鍰等私人用途，而是用於支付其他助理薪資，此部份罪嫌不足。

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