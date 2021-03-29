南市議員王家貞涉詐領助理費 國民黨：勿辦藍不辦綠

國民黨台南市議員王家貞。（資料照，記者蔡文居攝）

2021/03/29 16:03

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員王家貞被控涉嫌詐領助理費，今天遭到台南檢調單位搜索偵辦。中國國民黨台南市黨部今天下午發表聲明，呼籲檢調單位不要選擇性辦案，不要讓外界有「只辦藍不辦綠」的觀感。

國民黨台南市黨部主委莊占魁表示，有關檢調偵辦市議員涉嫌詐領助理費一事，尊重司法調查，但希望檢調單位秉公處理，讓案件真相儘速釐清。

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他表示，切勿有政治力因素的干擾，不要選擇性辦案，更不能讓外界有「只辦藍不辦綠」的觀感出現。

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