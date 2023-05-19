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    朱珍瑤爆八德「天坑」建案損鄰 建管處：列管協助調處

    桃園市議員朱珍瑤出示建商造成鄰損，住戶出現大量坑洞照片。（朱珍瑤提供）

    桃園市議員朱珍瑤出示建商造成鄰損，住戶出現大量坑洞照片。（朱珍瑤提供）

    2023/05/19 19:19

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員朱珍瑤今天（19日）質詢時說，八德區建國路某建商施工，造成隔壁數間民宅牆面裂開、地板出現坑洞，住戶向建管處陳情，建管處先是說狀況不嚴重，還要住戶自行聘請結構技師勘查；她痛批，建管處麻木不仁，毫無作為。市長張善政允諾，會請結構技師盡快到場會勘釐清問題。

    建管處長邱英哲說，建管處已邀集土木技師公會、建案起、承、監造人及受損戶共同會勘，初判沒有立即性危險，無危害公共安全之虞，但確實有8戶鄰房受損，已依法列管，要求建商應積極協調損鄰修復事宜，在與受損戶達成和解或未按損鄰調處委員會決議辦理之前，建管處不會核發使用執照。

    建管處也協助召開調處損鄰事件，會先行政協助，調處不成則回歸司法程序，希望可以減少司法爭訟，因此訂有行政協助的損鄰處理辦法，因為施工損害通常發生在開挖階段，如果受損戶超過申報屋頂版勘驗日，才提出損鄰事件，就不適用調處程序，應由雙方自行協調或回歸司法途徑處理。

    朱珍瑤說，八德區建國路巷內的一處建築工地，施工時造成毗鄰的民宅嚴重毀損，她出示現場照片證明，受害民宅牆壁與地板之間已經出現落差，看起來好像是水溝，其實是天坑、裂縫，一樓牆壁裂開，鋼筋外露，而且門口裂縫大到指甲可以伸進去，建築物旁邊，出現很深的坑洞，鋼管可以全部插入，地板到處是傾斜、坍塌狀況，牆壁傾斜還要靠木板支撐，鐵框固定支撐牆壁。

    朱珍瑤質疑，工地造成民宅如此巨大傷害，仍然可以繼續施工，但現場會勘時，建管處人員居然向居民及民代說，情況還好，還不算嚴重，而且15樓封頂以後，可以不負任何責任。

    住戶出現坑洞。（朱珍瑤提供）

    住戶出現坑洞。（朱珍瑤提供）

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