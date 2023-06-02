民進黨爆性騷案 柯文哲：民眾黨也發生過 但第一時間處理

民眾黨主席柯文哲出席海選決選現場，並向六位參選者提問與講評。（記者田裕華攝）

2023/06/02 18:04

〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨接連爆出性騷擾吃案，民眾黨主席柯文哲今天下午出席黨內海選活動受訪時表示，要相信制度，不要相信個人，遇到問題要思考制度上怎麼做，若發生要怎麼善後，民進黨奇怪的是為什麼會拖9個月，民眾黨也發生過，但在第一時間就處理了。

對於區域立委佈局，以及下軍令狀要求現任不分區立委不得再續任，柯文哲表示，是有說希望不分區立委去參選區域，至於要去哪個地方選，尊重當事人的意願，總不能強迫去選不會贏的地區。

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至於不分區立委是否鎖定「館長」陳之漢等網紅？柯文哲澄清，曾經開玩笑說要館長擔任不分區立委，但從來沒說要他參選區域立委。

柯文哲說，單一選區對小黨不利，也不好找人，藍綠都已擺人下去，要再看哪裡有機會，選議員都很累了，要一步步來，不能一步登天。

至於競選總部落腳新北市，柯文哲說，競選總部要考量交通方便、租金等因素，因為台北找一塊大的空地很難，不得已要去新北找。

對於海選人員，柯文哲表示，選戰越到後期，需要的人越多，不太可能一次到位，他誠實的講，最近募款帳戶開設後有募到錢，所以可以開始請人，經費多一點，人就雇多一點，這段時間陸續會再徵人，過程中也會發現哪個部門缺人再來補徵。

媒體詢問，是否還會再跟郭台銘安排見面，柯文哲說，「老郭」有想到什麼事就會發簡訊給他，這樣就好有保持聯絡，不用為了見面而見面，有需要互通訊息就好。

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