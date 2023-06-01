民進黨主張送青年電動機車不限廠牌 基市府：有道理會充分思考

基隆市政府大廳展示2家業者的電動機車，要與市府合作。（記者盧賢秀攝）

2023/06/01 16:09

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑的政見4年要免費送5萬台青年電動機車，引發諸多爭議，今年編列了1萬2千台共3.8億的追預算，送市議會審議中。市議會民進黨團今天表示，「補助電動機車不限廠牌」，不必限縮民眾的選擇，讓民眾自由選購。

市府發言人余治明表示，民進黨團議員的說明相當有道理，市府會充分思考，如何更加完善這項政策，謝謝議員的指正。

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4年送5萬台青年電動機車，是謝國樑重要政見，目前也有2家廠商和市府談合作，市府門口展示3輛的電動機車，不過沒有謝國樑競選期間主打的Gogoro機車。謝國樑表示，符合資格的民眾每人補助3萬元，加上中央環保署和經濟部補助，就可以免費買到與市府合作的電動機車。

市議會民進黨團今天召開記者會，喊出「謝國樑的車，民進黨來送！」、「補助電動機車不限廠牌」，同時也擺出市面上各廠牌的電動機車，要求市府杜絕與特定廠商合作的爭議，給民眾選擇電機車的自由。

民進黨團總召鄭文婷議員指出，據民進黨基隆市黨部做的民調顯示，有 56.2% 的民眾贊同應「不限廠牌車型 補助青年購買電動機車」，尤其這次主要受惠的18至29 歲青年族贊同的比例更高達 69.6% ，代表絕大多數市民都希望在可以自己選擇車款的基礎上獲得補助。政策執行過程中，基於公益考量、民眾選擇自由、跟廠商不宜有過分連結，讓市府執行政策的過程更公開透明。

議員張顥瀚、張秉鈞和施偉政等人指出，黨團議員並沒有阻擋這項政策，甚至是支持電動機車政策，但謝國樑選前說一套、選後做一套，補助不應分廠牌，沒有恢色地帶，如果限定廠牌就等於綁標的概念，因此要求讓民眾自由選擇合法申請補助。「請謝國樑尊重民調、市民需求，好好履行對於基隆市民的承諾。」

議員吳樺珈則說，選前說要免費送Gogoro電動機車，結果卻沒有Gogoro，讓市民也有選擇Gogoro的機會。

製造Gogoro電動機車的睿能創意公司則表示，「樂見基隆市府會提出，不限品牌的電動機車補助方案，他們願共同響應。

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