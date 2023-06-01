為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨主張送青年電動機車不限廠牌 基市府：有道理會充分思考

    基隆市政府大廳展示2家業者的電動機車，要與市府合作。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府大廳展示2家業者的電動機車，要與市府合作。（記者盧賢秀攝）

    2023/06/01 16:09

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑的政見4年要免費送5萬台青年電動機車，引發諸多爭議，今年編列了1萬2千台共3.8億的追預算，送市議會審議中。市議會民進黨團今天表示，「補助電動機車不限廠牌」，不必限縮民眾的選擇，讓民眾自由選購。

    市府發言人余治明表示，民進黨團議員的說明相當有道理，市府會充分思考，如何更加完善這項政策，謝謝議員的指正。

    4年送5萬台青年電動機車，是謝國樑重要政見，目前也有2家廠商和市府談合作，市府門口展示3輛的電動機車，不過沒有謝國樑競選期間主打的Gogoro機車。謝國樑表示，符合資格的民眾每人補助3萬元，加上中央環保署和經濟部補助，就可以免費買到與市府合作的電動機車。

    市議會民進黨團今天召開記者會，喊出「謝國樑的車，民進黨來送！」、「補助電動機車不限廠牌」，同時也擺出市面上各廠牌的電動機車，要求市府杜絕與特定廠商合作的爭議，給民眾選擇電機車的自由。

    民進黨團總召鄭文婷議員指出，據民進黨基隆市黨部做的民調顯示，有 56.2% 的民眾贊同應「不限廠牌車型 補助青年購買電動機車」，尤其這次主要受惠的18至29 歲青年族贊同的比例更高達 69.6% ，代表絕大多數市民都希望在可以自己選擇車款的基礎上獲得補助。政策執行過程中，基於公益考量、民眾選擇自由、跟廠商不宜有過分連結，讓市府執行政策的過程更公開透明。

    議員張顥瀚、張秉鈞和施偉政等人指出，黨團議員並沒有阻擋這項政策，甚至是支持電動機車政策，但謝國樑選前說一套、選後做一套，補助不應分廠牌，沒有恢色地帶，如果限定廠牌就等於綁標的概念，因此要求讓民眾自由選擇合法申請補助。「請謝國樑尊重民調、市民需求，好好履行對於基隆市民的承諾。」

    議員吳樺珈則說，選前說要免費送Gogoro電動機車，結果卻沒有Gogoro，讓市民也有選擇Gogoro的機會。

    製造Gogoro電動機車的睿能創意公司則表示，「樂見基隆市府會提出，不限品牌的電動機車補助方案，他們願共同響應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    送青年電動機車要砸15億 只有5.6％基隆市民認同
    2023/05/12 19:15

    送青年電動機車要砸15億 只有5.6％基隆市民認同
    林右昌質疑送電動機車適法性 謝國樑稱已逐步落實
    2023/04/20 13:09

    林右昌質疑送電動機車適法性 謝國樑稱已逐步落實

    CHIMEI奇美家電連續信譽品牌雙金殊榮
    光陽機車搶攻基隆電動機車市場 明會謝國樑談合作
    2023/04/18 22:38

    光陽機車搶攻基隆電動機車市場 明會謝國樑談合作
    交部、環署不挺送gogoro政見 謝國樑：給我一點時間落實
    2022/11/28 16:09

    交部、環署不挺送gogoro政見 謝國樑：給我一點時間落實

    3基金打造聚富組合
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播