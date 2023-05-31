前澎湖縣議員陳慧玲 6/1出任政院南服中心副執行長

前澎湖縣議員陳慧玲，接任行政院南服中心副執行長。（陳慧玲提供）

2023/05/31 16:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年爭取民進黨澎湖縣長提名未果的前議員陳慧玲，沉潛一段時間後，將於6月1日擔任行政院南部聯合服務中心副執行長新職，並將重心放在澎湖，持續為澎湖民眾服務。

陳慧玲長期以來投身澎湖民主政治，曾擔任民進黨澎湖縣黨部主委、馬公市民代表、澎湖縣議員等職務，去年代表正國會，與代表湧言會的陳光復，爭取民進黨黨內縣長提名，雖然在激戰後落敗，但選前仍以團結為重，最後關鍵時刻與陳光復合體造勢，讓民進黨重新奪回離島執政權。

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由於陳慧玲爭取民進黨縣長黨內提名時，展現破釜沉舟氣勢，宣布未獲提名就退出政壇，並依照先前約定，將議員交棒給時任馬公市代表蘇育德，全力輔選，蘇以第二高票當選縣議員。因陳慧玲輔選陳光復有功，陳當選後有意延攬陳慧玲進入小內閣，擔任一級主管，但陰錯陽差都未如願，陳慧玲一度消失澎湖政壇。

如今傳出陳慧玲即將接任行政院南部聯合服務中心副執行長新職，各界並不意外。南部中心設在高雄市，原設有2位副執行長。最近增設1位副執行長，由陳慧玲出任。未來，陳慧玲將會把工作重心放在澎湖，也會爭取在澎湖設立行政院南部聯合服務中心澎湖辦公室，加強地方服務。其實南部中心與澎湖早有淵源，曾擔任執行長的前立委江玲君，就是澎湖媳婦，夫婿是前澎湖縣議長黃建築之子黃同成。

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