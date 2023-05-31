朱立倫：民進黨台獨、反核兩大神主牌就是騙選票

國民黨主席朱立倫主持中常會，會中並為4位區域立委提名人張秀華、李眉蓁、鄭天財、孔文吉加油打氣。（記者田裕華攝）

2023/05/31 14:44

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天下午在中常會上表示，民進黨總統參選人賴清德曾說台獨萬歲，為了選舉改說是務實台獨；以前曾上街頭高喊核電歸零，現在又說核電機組在緊急時可以重新使用，他批評，民進黨的台獨、反核兩大神主牌，就是騙選票的手段。

朱立倫說，民進黨用台獨、反核兩大神主牌「lie」矇騙大家，大家要看清楚民進黨的「雙lie」台獨和反核，這存在他們的黨綱裡，要了解民進黨想要騙票的目的。

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朱立倫表示，穩健務實真正為民打拚、苦民所苦的政黨是國民黨，國民黨才是真正的愛台灣，國民黨重新執政後會好好面對核能政策，台灣不能缺電，也要節能減碳，務實的達到非核家園的目標。

對於總統府昨公布四位司法院大法官被提名人，朱立倫說，司法是正義的最後一道防線，大法官更是司法重要的守護者，但是民進黨不顧民主政治、司法正義，就地分贓，讓所有的大法官變「綠油油」，是台灣民主的悲哀。

朱立倫指出，全世界民主國家極少見由同一政黨及總統來提名大法官，民進黨提名親綠的太陽花律師、卡管教授、充滿爭議的法界人士，以及親綠的法官，不單國民黨批評，社會大眾、法界人士都看不下去，竟然有政黨不管行政、立法、司法、考試、監察全面一把抓，把所有大法官都變成綠營的守護者，而不是民主正義的守護者，這是全民不能接受的。

朱喊話，希望立法院所有還有良知的立委，必須堅定的捍衛守護，對於這些只問藍綠、不問正義的大法官提名人，絕不能輕易通過。

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