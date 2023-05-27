綠營高雄左楠區立委人選未定 李柏毅表態爭取徵召

民進黨高市左楠區議員李柏毅表態，全力爭取徵召機會、競逐左楠區立委。（記者王榮祥翻攝）

2023/05/27 17:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市左楠區立委劉世芳宣布不再連任後，誰接棒參選引起地方關注！也被點名的民進黨左楠區議員李柏毅今表態爭取徵召，將全力拼搏、全力守護高雄左楠的轉型與建設。

李柏毅說，在立委劉世芳宣布退選那天開始，自己就不斷地收到各界關心、及在地支持者鼓勵，要把這幾年爭取建設的脈絡接續下去。

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他回顧2006年，擔任前市長陳菊的機要秘書，共同參與世運主場館跟高雄巨蛋興建過程，當時面臨兩個場館是否繼續做下去的瓶頸，而陳菊市長決心就是要把2009年世界運動會辦好，所以市府團隊費盡心力把兩個場館完成。

那時當地耆老對附近道路怎麼開闢、如何重劃等等都還沒有想法，陳菊市長則開闢六條道路，打通東西南北向到整個左營生活圈。高雄巨蛋加上商場營運，生活機能在這十多年來有非常大的改變，相信許多高雄人都非常有感。

然而2010年陳菊市府團隊在高市議會遇到非常大的阻礙，預算被國民黨用強勢表決狂砍60億元，因此2014年他銜命在左營、楠梓區參選市議員，時至今日，仍萬分感謝左楠鄉親好友的鼓勵與支持。

李柏毅說，這三屆議員跟著陳菊市長、劉世芳委員完成爭取新台17線的動工（北段完工）、國道10號銜接國道1號北上匝道、打通新莊一路連接新舊左營，爭取同輩、年輕人育兒津貼；為了不負選民寄望與期待，自己上任後認真面對選民交付事項，讓議會不再是負面杯葛，而是正面監督力量。

在高雄打拚近20年時間裡，高雄產業逐漸轉型，巨蛋附近從遍佈菱角園轉身為高雄最精華的商圈、中油五輕舊址從污染場址轉身為世界先進製程台積電廠區……；高雄從滿是傷痕的重工業城市，隨著世運主場館與高雄巨蛋的興建、逐漸完備的半導體產業鏈，也成為高雄城市轉型的翻轉契機。

過程中，自己一直都在參與，從交通建設到爭取育兒津貼、公托中心、社宅，照顧社區長輩、從深入巷弄長照據點開辦的需求以及調整，從推動老人共餐開始進化到巷弄照顧站，從年輕照護到老！自己一直都在做這些努力。

李柏毅向親相喊壞，未來請交給他，會全力為高雄左楠爭取建設，全力延續脈絡、承擔責任。

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