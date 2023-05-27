今年世衛25國挺台創新高 蔡英文：走向世界的腳步不會停下來

蔡英文總統今（27）日午間接見「世衛行動團」，肯定「世衛行動團」團結海內外的力量，積極向世界傳遞臺灣的聲音。（擷自總統府網站）

2023/05/27 16:07

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（27）日午間接見「世衛行動團」，肯定「世衛行動團」團結海內外的力量，積極向世界傳遞台灣的聲音。國際社會對台灣的支持越來越強勁，今年有12個友邦和13個理念相近的國家，都發聲支持台灣，創下歷史新高。並表示，台灣是世界的夥伴，也是全球公衛的一分子，期勉大家一起繼續打拚，為台灣開拓更寬廣的國際空間。

蔡英文首先向剛從日內瓦回來的「世衛行動團」成員們說「辛苦了」。並表示，第76屆世界衛生大會（WHA）在這週開幕。雖然很遺憾，WHA並未將台灣參與的提案納入議程，但台灣走向世界的腳步不會停下來，「世衛行動團」的表現就是最好的證明。

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總統提到，就像衛福部長薛瑞元所說的，「久叩WHA不進難免失落，但不放棄也不用急」，只要我們持續壯大自己，一步一腳印跟世界交朋友，有一天總會有突破。

她指出，過去這幾天，「世衛行動團」前進日內瓦，不但進行多場雙邊會談，拓展政府間的醫衛合作，也跟「世界醫師會」合作，舉辦緊急醫療論壇。另外，透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），大家也代表台灣，和美國、日本跟澳洲，交換防治COVID-19的經驗，一起防範下一次的大流行。

蔡總統感謝「世衛行動團」團結海內外的力量，積極向世界傳遞台灣的聲音，在艱困的國際情勢下，為台灣爭取國際支持。成員們在日內瓦跟各國的交流經驗，不只對台灣非常珍貴，更向世界展現，台灣有意願也有能力做出更多貢獻。

蔡英文說，過去幾年來，也因為「世衛行動團」的耕耘，國際社會對台灣的支持越來越強勁。今年除了有12個友邦，在世界衛生組織（WHO）提案為台灣仗義執言，也有13個理念相近的國家，在WHA發聲支持臺灣，創下歷史新高。

蔡總統表示，台灣是世界的夥伴，也是全球公衛的一分子，因為有大家的努力，在爭取參與WHA和WHO的路上，台灣並不孤單。「我們一起繼續打拚，為台灣開拓更寬廣的國際空間」。

隨後，薛瑞元以照片集錦向總統說明「世衛行動團」此行於日內瓦的各項活動亮點。

蔡英文總統今（27）日午間接見「世衛行動團」。（擷自總統府網站）

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