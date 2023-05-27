台灣連7年被擋 美國務院：持續挺台參與世衛

衛福部長薛瑞元（右）廿六日與日內瓦大學醫療救護團隊簽署災難醫療領域合作備忘錄。（衛福部提供）

2023/05/27 05:30

〔記者楊丞彧、吳亮儀／綜合報導〕第七十六屆世界衛生大會（WHA）本月廿一日至卅日於瑞士日內瓦舉行，我國連續第七年未獲邀參與；十二友邦提出的「台灣參與案」，也被裁定不列入議程。美國國務院發言人米勒廿五日應詢表示，美國對此決定感到相當失望，將持續支持台灣以觀察員身分參與世衛大會。

對世衛不邀台灣 「感到相當失望」

本屆WHA持續進行，已有貝里斯、諾魯、史瓦帝尼、馬紹爾群島、瓜地馬拉、巴拉圭、聖文森、聖露西亞、海地、吐瓦魯、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯十二友邦，以及日本、英國、澳洲、捷克、法國、加拿大、美國、立陶宛、盧森堡、德國、愛沙尼亞等理念相近國家相繼發言聲援台灣；紐西蘭也表達重視包容性、不應政治化，應接納所有利益攸關方，明確呼應我國參與訴求。

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美國國務卿布林肯九日也透過聲明，表達美國「強烈鼓勵」世衛組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分出席今年WHA，讓台灣得以在討論中提供專業知識。這是布林肯上任以來，第三度發表公開聲明支持台灣參與世衛。

美國國務院廿五日例行簡報會上，有媒體問及，WHO決定不邀請台灣參加WHA，國務院如何評價WHO決定？國務院是否已經或將向WHO表達任何形式的擔憂或遺憾？

米勒回應，美國確實強烈鼓勵WHO邀請台灣以觀察員身分參加WHA，讓台灣得以在討論中提供專業知識，對於世衛的決定感到相當失望。美方相信，邀請台灣以觀察員身分參與，是展現WHO對國際公衛合作採取包容性做法以及「全民均健」的承諾。美國將持續支持台灣以觀察員身分參與WHA，並推動台灣在聯合國體系與其他國際場域有意義且活躍地參與。

我與日內瓦大學簽醫療合作備忘錄

我國由衛福部長薛瑞元率領的世衛行動團廿六日於瑞士，與日內瓦大學醫療救護團隊繼續簽署災難醫療領域合作備忘錄，以提升台灣緊急醫療救護能力，並與國際接軌，進一步投入區域性災難事件與國際人道救援工作。

世衛行動團在日內瓦期間，陸續與國際抗癌聯盟（UICC）、慢性病防治聯盟（NCD Alliance）、世界公共衛生學會聯盟（WFPHA）、友好國家等機構交流，分享我國癌症防治、菸害防制、慢性病預防管理及全球公共衛生議題。

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