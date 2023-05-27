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    傳徵召雞排妹惹議 陳時中：尚未定案

    前衛福部長、小英之友會榮譽總會長陳時中受訪談及「雞排妹」鄭家純可能受徵召參選北市中正萬華一事。（記者許倬勛攝）

    前衛福部長、小英之友會榮譽總會長陳時中受訪談及「雞排妹」鄭家純可能受徵召參選北市中正萬華一事。（記者許倬勛攝）

    2023/05/27 12:43

    〔記者許倬勛／新北報導〕外傳民進黨有意徵召黨外「刺客」參選艱困選區立委，其中「雞排妹」鄭家純可能會參選台北市中正萬華選區，引起不少議論；前衛福部長、小英之友會榮譽總會長陳時中受訪說，目前尚未定案，黨中央會有完整規劃，綜合及蒐集各種因素，最後做出最好的決定。

    陳時中今在同黨英系立委羅致政陪同下出席新北小英之友會捐血活動，兩人談及鄭家純可能獲徵召參選北市中正萬華一事。陳說，黨中央會有完整規劃，綜合、蒐集各種因素與意見，做出最好的決定，目前還未定案、尊重黨中央決定。媒體追問是否會參選立委？陳笑說「目前還沒有規劃」。

    羅致政說，黨內對於艱困選區有全盤考量，如何爭取更多跨世代、跨黨派及跨背景是目前定調考量，黨內也有很多優秀年輕人，相信會再謹慎評估黨內年輕人勝選可能性後，再來評估黨外是否有更適合人選。至於是否影響選情？羅認為，考量要面面俱到不容易，但只要做出決定，全黨都會全力來支持。

    陳時中也被問及小英之友會如何與信賴之友會整合？他說，整合是必要的，如何達到「1+1」大於2的成效是共同努力的目標，還有如何在2個組織間系統性的對話，雙方近期頻繁交流。

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