傳徵召「雞排妹」有人抱不平 吳沛憶：廣納民意最重要

民進黨台北市議員吳沛憶（中）。（記者楊丞彧攝）

2023/05/27 12:36

〔記者楊丞彧／台北報導〕迎戰2024立委選戰，民進黨籌組「民主大聯盟」，徵召黨外「刺客」參選艱困選區立委。其中，台北市中正萬華區傳徵召「雞排妹」鄭家純，引發基層與網路熱議，也有許多人為台北市議員吳沛憶抱不平。吳沛憶今（27）日接受聯訪時回應，民進黨是民主政黨，在尋求人選與內部程序上也有相關機制、作法，她相信會有妥善安排。而廣納各方民意，是現階段最重要的事。

對於徵召「雞排妹」一事相關進度，吳沛憶表示，據了解目前都還在討論溝通當中。而民進黨是個民主的政黨，在尋求人選與內部程序上，也有相關機制、作法。因此，現在廣納各方民意，是最重要的事。這次民進黨希望推動並組成「民主大聯盟」，用意就是希望吸納社會各界更優秀的人才，或在明年大選願意跟民進黨一起爭取社會支持的好戰友、好夥伴。因此，這還是回到最初的目標，才是我們最關心的。

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而傳出基層對「雞排妹」有些雜音，吳沛憶提到，她與黨中央討論的重點，是針對提名的程序與機制要讓大家看得出所以的方向和邏輯，這是大家比較關心的部分。她向黨中央清楚表達，過去有在基層參選的準備，以及希望為中正萬華區守下這一席的訴求，接下來就是交給黨內機制，她相信會有妥善安排。

吳沛憶強調，整件事還沒定案，一切都還在討論中，有些消息僅止於傳聞，也未獲黨中央證實。現階段重點在於，台北市不只是中正、萬華區，包括大安、文山區等比較艱困的選區，本來就需要比較充足的時間，以及廣納多一點的意見，最主要的目標就是為了希望明年大選有最好的結果。

對於與無黨籍李正皓之合作，引起黨內年輕世代反彈，吳沛憶回應，民進黨是民主的政黨，大鳴大放是民進黨的傳統。黨內年輕世代對黨的決策，大家有想法做表達，都是好的事情。

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