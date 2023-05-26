前石碇區長李浩榕涉貪 議員陳乃瑜再爆：喝醉批公文、羞辱女員工

民進黨新北市議員陳乃瑜踢爆前石碇區長李浩榕過去任職區長曾言語性暴力羞辱女職員、喝醉批公文、護航特定廠商等。（記者許倬勛攝）

2023/05/26 17:01

〔記者許倬勛／新北報導〕新北市前石碇區長李浩榕涉貪遭檢方聲押禁見。民進黨籍市議員陳乃瑜今質詢踢爆李在地方上自稱「侯友宜愛將」，還接獲公所職員陳情，李浩榕曾言語暴力性羞辱女員工、霸凌基層公務員等，譏「侯侯做代誌變成新北好好貪」；副市長朱惕之答詢時不斷強調「勿枉勿縱」，但籲判決結果出爐前，如無明確事證不要妄加猜測，應尊重司法調查。

「請議員尊重司法」面對陳乃瑜連珠炮似的詰問，朱惕之一再強調李浩榕案正在偵辦中，基於偵查不公開原則，市府不便多加回應，但立場明確就是「勿枉勿縱」，至於議員對於李的指控，也籲提出明確事證。

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陳乃瑜批評，李浩榕對外以侯友宜愛將自居，稱協助處理侯友宜的文大宿舍案，更啟人疑竇的是，檢視李的市府經歷，從台北縣府地政局重劃課辦事員到新北市府地政局重劃科股長、捷運局區段徵收科專員到土地開發科長，都與土地開發相關，令人懷疑是否從過去就有相關弊案發生？

陳乃瑜表示，接獲石碇公所職員陳情，指出李浩榕的惡形惡狀，其中包括常喝醉酒批示公文，把不配合的員工叫進辦公室辱罵，甚至多次用性器官怒罵女性員工，員工為了自保想錄影存證，還被報警嗆聲提告，當事人不堪壓力只好被迫離職。任內公所的招標案，審查委員都勾選自己人，護航特定廠商痕跡鑿鑿，此為承辦採購人員竟然沒有採購證照，淪為侯友宜魚肉鄉民的橡皮圖章，新北市變成「好好貪」。

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陳乃瑜質疑李浩榕的經歷都與土地開發相關，令人質疑過去是否有圖利建商等弊案。（記者許倬勛攝）

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