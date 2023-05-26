前石碇區長李浩榕涉貪 議員陳乃瑜再爆：喝醉批公文、羞辱女員工
2023/05/26 17:01
〔記者許倬勛／新北報導〕新北市前石碇區長李浩榕涉貪遭檢方聲押禁見。民進黨籍市議員陳乃瑜今質詢踢爆李在地方上自稱「侯友宜愛將」，還接獲公所職員陳情，李浩榕曾言語暴力性羞辱女員工、霸凌基層公務員等，譏「侯侯做代誌變成新北好好貪」；副市長朱惕之答詢時不斷強調「勿枉勿縱」，但籲判決結果出爐前，如無明確事證不要妄加猜測，應尊重司法調查。
「請議員尊重司法」面對陳乃瑜連珠炮似的詰問，朱惕之一再強調李浩榕案正在偵辦中，基於偵查不公開原則，市府不便多加回應，但立場明確就是「勿枉勿縱」，至於議員對於李的指控，也籲提出明確事證。
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陳乃瑜批評，李浩榕對外以侯友宜愛將自居，稱協助處理侯友宜的文大宿舍案，更啟人疑竇的是，檢視李的市府經歷，從台北縣府地政局重劃課辦事員到新北市府地政局重劃科股長、捷運局區段徵收科專員到土地開發科長，都與土地開發相關，令人懷疑是否從過去就有相關弊案發生？
陳乃瑜表示，接獲石碇公所職員陳情，指出李浩榕的惡形惡狀，其中包括常喝醉酒批示公文，把不配合的員工叫進辦公室辱罵，甚至多次用性器官怒罵女性員工，員工為了自保想錄影存證，還被報警嗆聲提告，當事人不堪壓力只好被迫離職。任內公所的招標案，審查委員都勾選自己人，護航特定廠商痕跡鑿鑿，此為承辦採購人員竟然沒有採購證照，淪為侯友宜魚肉鄉民的橡皮圖章，新北市變成「好好貪」。