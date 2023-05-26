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    首頁　>　政治

    聽侯友宜演講「期末成績加5分」？ 淡江大學以更正報導回應

    新北市長侯友宜（中穿白衣者）受邀參加淡江大學大傳系活動。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（中穿白衣者）受邀參加淡江大學大傳系活動。（記者翁聿煌攝）

    2023/05/26 16:29

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天受邀到淡江大學大眾傳播系演講，由於之前傳出學校為鼓勵學生來聽侯友宜的演講，到場者學期成績可以加5分，校方雖加以否認，並以「敬告媒體更正報導」澄清，指原本大傳系提出的「鼓勵方案」因未獲師生支持，所以未實施，不過侯友宜一到場，仍開口就問在場學生「有沒有加5分這件事」？引起現場一片笑聲。

    侯友宜還加碼開玩笑，他今天見識到淡江大傳系學生的功力，用「加5分」把原本的學校活動，變成全國性的議題，他笑說「咁嘸可能發生這款代誌？」。

    淡江大學大傳系今年適逢40週年系慶，因此舉辦「跨域與永續：人才培育論壇」，活動中除了邀請在各領域服務的傑出校友，還邀請侯友宜進行15分鐘的專題演講，受到外界囑目。

    尤其校方傳出，為鼓勵學生踴躍參與活動，參加者學期末成績可加5分，令外界懷疑有政治力介入校園，今天活動前，校方特地給媒體的活動資料中，夾附一張「敬告媒體更正報導」，再次澄清原本大傳系提出的「鼓勵方案」因未獲師生支持，所以未實施。

    現場承辦人員也指出，原先的活動預告，也僅提到邀請各行各業傑出友返校演講及分享，並未提及侯友宜會來，活動現場在可容納300人的守謙國際會議中心有蓮廳舉行，活動開始後因現場座位已滿，部分想進來的學生無法進入，記者詢問多位到場學生，學生指對「聽演講可加分」一事並不知情。

    新北市長侯友宜受邀到淡江大學演講。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜受邀到淡江大學演講。（記者翁聿煌攝）

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