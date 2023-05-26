侯友宜官派前石碇區長李浩榕爆索賄 民進黨：連救災工程的錢都敢貪

民進黨發言人張志豪今日偕同立委參選人曾柏瑜及新北市議員陳乃瑜召開「秦啟松的厚友誼們」記者會。（民進黨提供）

2023/05/26 12:38

〔記者陳政宇／台北報導〕新北市長侯友宜官派區長爆弊端！前石碇區長李浩榕、工務課技士黃志仁等兩名公務員，承辦災害緊急搶修標案時，涉嫌長期向廠商索賄或收受不正利益，洩漏標案底價護航廠商得標。對此，民進黨發言人張志豪今（26）日抨擊，侯友宜及團隊涉貪，連災害搶救工程的錢都敢貪，有如黑金復辟，要求侯友宜主動說明。

民進黨發言人張志豪今日偕同立委參選人曾柏瑜及新北市議員陳乃瑜召開「秦啟松的厚友誼們」記者會，抨擊侯友宜及國民黨籍立委羅明才，當國人面對吸金詐騙案都深惡痛絕，卻有多張侯友宜、羅明才和秦啟松同框照片，依照徐巧芯的標準，侯友宜跟羅明才兩人應該主動對外說明，不要逃避。

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張志豪質疑，依照國民黨籍台北市議員徐巧芯的標準，請問侯友宜、羅明才跟亞太國際吸金10億主嫌秦啟松的關係是什麼？請問侯友宜認不認識羅福助？跟羅福助的關係是什麼？不是要打擊黑道，為何跟羅明才稱兄道弟？

張志豪說，包括侯友宜的愛將前石碇區長李浩榕涉案，長期索賄，連災害搶救工程的錢都敢貪，根本是前南投縣長李朝欽翻版，顯然侯友宜縱容！「你指派的區長愛將涉貪，應該對外說清楚，加上日前站你身邊的周勝考，侯友宜不是說要黑金復辟嗎？怎麼都是黑金掛鉤！請侯友宜主動說明，不要迴避閃躲，轉移焦點。」

曾柏瑜表示，根據檢調調查，從2014年至2018年期間，秦啟松成立的亞太國際地產和台灣搜房兩家公司，以保證每年8%至12%的利潤，以及110%至130%的買回保證等手法，代銷英國地產開發商的旅館經營及停車位使用權。然而，這些承諾純屬騙局。台灣搜房涉嫌吸金11億元，亞太國際地產涉嫌吸金4億多元，同時涉及詐欺和違反銀行法。受影響的投資人中包括退休公務員和高學歷上班族等。

曾柏瑜進一步指出，2014年秦啟松就開始吸金詐騙，而羅明才委員於2016年還受邀前往詐騙集團的總部，為亞太國際的「亞太人」加油打氣，請問羅明才當時是在為詐騙集團的員工打氣，還是為投資人加油？不管是哪一種情況都很糟糕；就算秦啟松被起訴前，羅明才不知道這間公司是在詐騙，那2020年秦啟松被起訴後，羅委員有為自己犯下的過錯道歉、為投資人討回公道嗎？

陳乃瑜也質疑，侯友宜前官派石碇前區長李浩榕及2名公務員，被檢調以涉嫌承辦災害緊急搶修案訊問，長期向廠商索賄或收受不正利益，洩標案底價護航廠商得標引爆弊端，甚至連救災搶修的錢也貪，根本就是「李朝卿翻版」！

陳乃瑜說，石碇區前區長之前為什麼可以在石碇橫行霸道？因為他都對外嗆聲「我是侯友宜愛將，他文大宿舍事件，就是我幫他喬的！」這位前區長長期索賄，根本就是侯友宜縱容！事後也證實，2022年侯友宜連任之後，這位前區長就高升！侯市長無心市政，放任新北治安惡化，市府內貪瀆情況竟如此嚴重，連救災錢都敢貪污，侯市長應該道歉負責！

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