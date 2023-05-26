石碇前區長涉貪 護航廠商 新北市府官派 李浩榕爆長期索賄

新北石碇區公所前區長李浩榕及工務課技士涉賄遭檢調人員搜索、帶回偵訊。（記者翁聿煌攝）

2023/05/26 05:30

〔記者錢利忠、翁聿煌／綜合報導〕新北市長侯友宜官派區長爆弊端！前石碇區長李浩榕、工務課技士黃志仁等兩名公務員，承辦災害緊急搶修標案時，涉嫌長期向廠商索賄或收受不正利益，洩漏標案底價護航廠商得標；台北地檢署昨指揮新北市調查處搜索、約談李、黃、石碇區永定里里長王金洞及廠商等十四人，依違反貪污治罪條例之違背職務收賄等罪偵辦。

涉案廠商豐億營造負責人盧叡瀚、宏瑋事業負責人莊瑞宏兩人，檢方訊後各諭令五萬元交保；名進營造工程負責人謝根林，十萬元交保，其餘人漏夜偵訊。

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區長交接 李還稱公安是最重要區務

石碇轄內多山，每逢颱風或豪雨常見土石流或土石崩落災情；李男於二○二○年六月至今年一月擔任區長，他曾在區長交接典禮上指出，颱風天、雨季時公安是石碇最重要的區務；不料，他任內招標與災害搶修有關的採購案，卻罔顧民眾生命及財產安全，涉官商勾結弊端。

檢調掌握，二○一八年至二○二二年間，石碇區公所招標「新北市石碇區災害緊急搶修復建作業工程」、「一○七年度石碇區道路橋樑及附屬設施改善工程（開口合約）」、「一○七至一一○年度新北市石碇區路燈維護及新設工程（開口合約） 」等多件採購案，標案承辦人黃志仁涉與廠商過從甚密。

檢調長期偵監發現，黃男常與廠商飲宴，散場時常手拿提袋疑裝賄款；李擔任區長期間也涉與黃男同流合污；全案朝貪污罪之行、受賄、圖利、刑法洩密及政府採購法之詐術投標等罪偵辦；今年初李轉任新北市環保局專門委員；現任石碇區長劉彥伯表示，一切配合司法調查。

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