民進黨發言人張志豪批侯友宜團隊涉貪 新北議員呂家愷反諷綠營

藍綠為2024選舉炮火日漸猛烈，今再為貪瀆互批。（記者翁聿煌攝）

2023/05/26 12:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨發言人張志豪今天批評新北市長侯友宜團隊涉貪，連災害搶救工程的錢都敢貪，有如黑金復辟，要求侯友宜主動說明；張志豪的發言被藍營「複製貼上」反擊，全文只更改「人名」反諷民進黨主席賴清德，要賴清德也要主動說明。

新北市議員呂家愷指出，張志豪的原文「今天可以看到，侯友宜你的愛將李浩榕、前石碇區長，2020年接受派任當區長，然後你的愛將竟然涉貪，而且在你連任後還高升，這樣一個區長連災害搶救工程的錢都敢貪，我們想請問侯友宜，這樣一個區長，你的愛將，根本就是前南投縣長李朝卿的翻版，長期索賄，侯友宜縱容你指派的愛將區長涉貪，你可以全身而退嗎？你應該立刻對外清楚說明，再加上日前在你身後的周勝考，不是說不讓黑金復辟嗎？為什麼全變成黑金掛勾，請侯友宜主動說明，不要迴避、不要轉移焦點」。

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呂家愷用原文對照回應，「今天可以看到，賴清德你的愛將陳凱凌、前台南市經發局長，2020年接受派任當局長，然後你的愛將竟然涉貪，而且在你升官後還高升，這樣一個局長連光電能源工程的錢都敢貪，還涉及性招待，我們想請問賴清德，這樣一個局長，你的愛將，根本就是前總統陳水扁的翻版，長期索賄，賴清德縱容你指派的愛將局長涉貪，你可以全身而退嗎？你應該立刻對外清楚說明，再加上日前在你身旁的郭再欽，不是說不讓黑金復辟嗎？為什麼全變成黑金掛勾，請賴清德主動說明，不要迴避、不要轉移焦點」。

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