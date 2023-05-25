批侯友宜淪詐騙集團「門神」綠營：友誼有多厚？

台南市議會民進黨團昨公布國民黨總統參選人侯友宜和詐騙主嫌秦啟松合照，要國民黨不要有嘴說別人，沒嘴說自己。（民進黨提供）

2023/05/25 13:45

〔記者陳政宇／台北報導〕台南市議會民進黨團昨公布國民黨總統參選人侯友宜和詐騙主嫌秦啟松合照，要國民黨不要有嘴說別人，沒嘴說自己。立院民進黨團總幹事鄭運鵬今（25）日質疑，侯宣示要打擊犯罪，結果擔任詐騙集團座上賓、被當成「門神」，國民黨和侯應說清楚「友誼有多厚」。

民進黨台南市議員周嘉韋昨出示照片揭露，亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松，就是2018年涉嫌違法吸金超過10億元而被聲押的亞太國際地產公司執行董事。侯友宜在照片中與這樣的人「厚友誼、逗陣行」，與房地產詐騙主嫌一起推廣都更，真是詐騙集團最得力的幫手。

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對此，鄭運鵬今日受訪表示，藍營對詐騙案擴大到不講證據、雙重標準的狀況，侯友宜不只與詐騙集團拍照，還擔任例會的主賓，秦啟松2018年曾提供政治獻金支持競選高雄市長的韓國瑜，現在非常支持侯友宜，呼籲國民黨和侯友宜出面說明，與詐騙集團的友誼有多厚。

他說，國民黨聲稱合照無罪，但不只是合照這麼簡單，侯友宜參加詐騙集團例會，還成為座上賓推薦，這些雖非侯友宜的犯罪證據，但國民黨拿合照指控監察院長陳菊、行政院府院長鄭文燦等人與詐團間的關係，在公開場合捕風捉影，希望國民黨用同樣標準檢視自己，「總統選舉不要選到這麼無聊」。

鄭運鵬說，民意代表在公開場合都會跟人合照，但無法知道同框者背景，也沒辦法通靈，侯友宜參加詐騙集團例會受邀擔任主位嘉賓，侯宣示要打擊犯罪，結果還跟詐騙集團站在一起當「門神」，跟詐騙集團這麼厚的友誼，到底是10億元、還是20億元，請國民黨和侯友宜講清楚。

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