「大陸人民亦為我國民」函釋停用 陳建仁：避免國際誤解

政院昨頒布通令，表示「大陸地區人民亦為中華民國人民」的函釋即起停止適用，行政院長陳建仁表示，原規定已不合時宜。（記者陳奕全攝）

2023/05/26 11:34

〔記者楊媛婷、鍾麗華／台北報導〕政院昨頒布通令，表示「大陸地區人民亦為中華民國人民」的函釋即起停止適用，對於之後是否會修「兩岸人民關係條例」，行政院長陳建仁今（26日）表示，之所以發布該通令，是因原規定已不合時宜，也為避免不必要的困擾，與國人及國際的誤解，至於兩岸人民關係條例會不會修法，陸委會將審視相關內容再做決定。

中國男子來台遭路燈電死，法院以30年前法務部函釋「大陸地區人民亦為中華民國人民」判國賠463萬元，引發議論，行政院昨通令各部會，依國籍法定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民的權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用。

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陳建仁今出席環保署舉辦的「綠色化學共創永續聯合頒獎典禮暨成果發表會」，會前被問及此事時表示，發布該通令是因為相關機關過去的函釋已經不合時宜，也不合現行法律規定，昨頒布的通令是希望要讓兩岸人民的權利義務有更好的規範，避免引起不必要的困擾外，也避免國人與國際上的誤解，至於是否會再進一步針對「兩岸人民關係條例」修法，他表示陸委會將審視相關內容後再做是否修法的決定。

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