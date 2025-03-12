大麥哲倫星系潛伏超大質量黑洞 超高速逃逸恆星洩露證據

超高速恆星被彈射出大麥哲倫星系的模擬圖。（路透）

2025/03/12 21:29

〔編譯管淑平／綜合報導〕距離地球約16萬光年的大麥哲倫星系（LMC），因恆星數量遠不及地球所處的銀河系，向來被視為「矮星系」。不過，一份近日發表的研究認為，這個比銀河系還小的鄰居星系可能潛伏著一個超大質量黑洞，為更全面了解這個星系的組成結構，提供更多線索。

迄今大麥哲倫星系存在黑洞，都僅止於推測，不過，哈佛—史密森尼天體物理中心這份在《天文物理期刊（Astrophysical Journal）》發表的研究，以21顆在銀河系邊緣飛奔的「超高速恆星（hypervelocity star）」軌跡為證據，間接推斷該星系確實有超大質量黑洞。

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根據《路透》和天文新聞網站Space.com 7日、8日報導，研究人員利用正以空前精確度追蹤銀河系超過10億顆恆星的歐洲太空總署（ESA）「蓋亞（Gaia）」衛星數據，確認這21顆超高速恆星中的16顆來源，其中7顆來自銀河系中心的人馬座A星（Sgr A*）超大質量黑洞，而另外9顆則是從大麥哲倫星系逃逸出的恆星。

「超高速恆星」是聯星系統太靠近超大質量黑洞時產生，研究報告第一作者、該中心天文物理學博士生傑西．韓（Jesse Han）解釋，黑洞強大的引力作用將聯星的兩顆恆星分開，一顆被捕獲進入黑洞周圍軌道，另一顆則被以極高速彈射出去，速度通常在每秒數千公里。相比之下，太陽在太空中移動速度約為每小時72萬公里。

他說，這9顆超高速恆星來自大麥哲倫，「唯一可能的解釋就是，大麥哲倫星系的中心也有一個超大質量黑洞，就像我們的銀河系中心的人馬座A星黑洞」。

大多數星系中心都有黑洞，不過，這份研究是首次提出證據，顯示大麥哲倫星系也有。傑西．韓表示，「從宇宙尺度來說，我們家門口就有另一個超大質量黑洞，很令人驚訝」，「這黑洞實際上就一直在我們的眼前，卻如此隱蔽」。這顆黑洞也是除了人馬座A星之外，離地球最近的超大質量黑洞，取代此前已知最近、距離地球約250萬光年的仙女座星系黑洞。

研究人員利用這些超高速恆星相對於被人馬座A星黑洞加速的恆星之速度和數量，推算出大麥哲倫星系黑洞的質量，約為太陽質量的60萬倍，以超大質量黑洞而言算是較小的。人馬座A星黑洞質量是太陽的430萬倍，另一個在銀河系附近的「室女A星系（M87）的超大質量黑洞更達到太陽質量的65億倍。

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