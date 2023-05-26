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    擔任健康城市聯盟理事長 黃偉哲籲WHA應讓台灣加入

    擔任健康城市聯盟第8屆理事長的台南市長黃偉哲表示，在國際化時代，沒有一個國家或城市可以置身事外，呼籲WHA應讓台灣加入。 （台南市府提供）

    擔任健康城市聯盟第8屆理事長的台南市長黃偉哲表示，在國際化時代，沒有一個國家或城市可以置身事外，呼籲WHA應讓台灣加入。 （台南市府提供）

    2023/05/26 10:46

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕第76屆世衛大會（WHA）召開之際，擔任健康城市聯盟第8屆理事長的台南市長黃偉哲今（26）日受訪表示，在國際化時代，沒有一個國家或城市可以置身事外，疾病不分國度，地球村的每一位成員，對於基本健康權都應該享有相同的權利與義務，呼籲WHA應讓台灣加入。

    第76屆世衛大會（WHA）5月21日至30日於瑞士日内瓦辦理，開幕至今共有9個力挺台灣的友邦與11個理念相近國家直接在會議中聲援台灣，其中愛沙尼亞更是首次聲援，卻發生台灣媒體駐歐記者申請採訪遭拒等令人遺憾之事。

    黃偉哲表示，台灣在3年半疫情期間的表現備受各國肯定，對於世界衛生組織（WHO）不邀請台灣參加世界衛生大會（WHA），台南市政府深表遺憾，同時籲請國際社會支持台灣參與世界衛生大會（WHA），正視台灣參與世界衛生體系的堅定期盼，期以分享台南市健康城市豐碩成就及對全球衛生的實質貢獻，向國際社會說明我國在全球衛生安全體系的重要性。

    南市衛生局表示，台南市是國內第1個加入「WHO西太平洋健康城市聯盟（簡稱AFHC）會員」，台南也是台灣健康城市主要推手與倡導者，於2017年起，率全國之先響應聯合國2016年至2030年永續發展目標議程，推動以17個SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）建置城市健康城市指標與相關施政計畫，以全面性觀點將台南健康城市形象與競爭力推展至國際組織。

    衛生局並表示，2021年以主題「健康城市永續發展目標分析台南市政府施政成效」，參加WHO第9屆全球性「西太平洋健康城市聯盟（簡稱AFHC）國際研討會」，榮獲論文創新成果特優獎，以創新策略推動健康議題與國際接軌。

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