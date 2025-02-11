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    藍營催罷免出奧步？蘇巧慧：連署書抄國民黨員名冊造假

    蘇巧慧表示，收到一位支持者陳情，自稱沒簽過罷免蘇巧慧，卻收到選委會抽樣調查，此人的名字會出現在名冊上的唯一理由只因為曾是國民黨員。（圖擷取自蘇巧慧 臉書）

    蘇巧慧表示，收到一位支持者陳情，自稱沒簽過罷免蘇巧慧，卻收到選委會抽樣調查，此人的名字會出現在名冊上的唯一理由只因為曾是國民黨員。（圖擷取自蘇巧慧 臉書）

    2025/02/11 12:35

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免潮如火如荼的展開，國民黨為了反制民團的罷免潮，也對幾名民進黨立委發起罷免行動。對此民進黨立委蘇巧慧表示，收到一位支持者陳情，自稱沒簽過罷免蘇巧慧，卻收到選委會抽樣調查，此人的名字會出現在名冊上的唯一理由只因為曾是國民黨員，「這是國民黨抄黨員名冊當連署書、偽造文書的鐵證」！

    蘇巧慧在臉書PO文表示，國民黨抄黨員名冊的造假行為被民眾揭發了，她在國會認真問政、全力為地方爭取建設，因此她的支持者向來跨越黨派藩籬。她也覺得很納悶，國民黨黨工在她的政績旁擺攤要罷免她時，明明沒有幾個人到場連署，為何能短短幾天交出幾千份連署書？

    蘇巧慧指出，結果今天真相水落石出：稍早一位支持者來跟她們辦公室陳情，說他接到選委會抽樣調查，問他是不是參與了罷免蘇巧慧？他回答：「她根本沒簽過」、「她不同意罷免蘇巧慧」、民眾說，他會出現在那份名冊上唯一的理由，就只是因為他曾是國民黨黨員！這是國民黨抄黨員名冊當連署書、偽造文書的鐵證！

    蘇巧慧直言，國民黨不好好反省傅崐萁主導立院以來，癱瘓政府運作所引發公民團體的憤怒，以造假的方式來做仇恨動員，非常不可取，而且已經違法。

    蘇巧慧表示，收到一位支持者陳情，自稱沒簽過罷免蘇巧慧，卻收到選委會抽樣調查，此人的名字會出現在名冊上的唯一理由只因為曾是國民黨員。（圖擷取自蘇巧慧 臉書）

    蘇巧慧表示，收到一位支持者陳情，自稱沒簽過罷免蘇巧慧，卻收到選委會抽樣調查，此人的名字會出現在名冊上的唯一理由只因為曾是國民黨員。（圖擷取自蘇巧慧 臉書）

    蘇巧慧表示，收到一位支持者陳情，自稱沒簽過罷免蘇巧慧，卻收到選委會抽樣調查，此人的名字會出現在名冊上的唯一理由只因為曾是國民黨員。（圖擷取自蘇巧慧 臉書）

    蘇巧慧表示，收到一位支持者陳情，自稱沒簽過罷免蘇巧慧，卻收到選委會抽樣調查，此人的名字會出現在名冊上的唯一理由只因為曾是國民黨員。（圖擷取自蘇巧慧 臉書）

    民進黨立委蘇巧慧。（資料照）

    民進黨立委蘇巧慧。（資料照）

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