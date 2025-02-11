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    監視器曝光......泰國議員性侵台女案疑似出現逆轉

    監視器畫面曝光，泰國議員獨自在夜店，女方主動來認識。（圖擷自泰國清邁象 Chiang Mai Elephant臉書）

    監視器畫面曝光，泰國議員獨自在夜店，女方主動來認識。（圖擷自泰國清邁象 Chiang Mai Elephant臉書）

    2025/02/11 12:38

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國眾議院議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）被台灣女遊客指控性侵，泰國警方介入調查，我國外交部也表達關切，不過隨著監視器畫面曝光，案情疑似出現逆轉，有泰國旅遊粉專直言：「台女仙人跳的跡象嚴重。」認為應出面好好說明，整起案情仍待警方進一步釐清。

    泰國眾議院議員猜言帕宛被指控今年1月9日涉嫌在清邁一家旅館，性侵一名台灣女子。該名女子向泰國警方報案，警方立案調查後認為確有其事，因此向清邁地方法院申請逮捕令，不過，有知情人士透露案情並不單純，雙方是自願發生關係，強調「房間裡有3個人」，若是性侵為什麼她的朋友不幫忙？還爆料警方勒索40萬泰銖，否則就辦性侵案。

    隨著監視器畫面曝光，案情疑出現逆轉，議員獨自在夜店，女方主動來認識，議員在酒吧時看起來相當遷就配合，監視器也拍到3人手牽手回台女住宿處路上，彼此相談甚歡，逗留在女方住處約莫20分鐘後，議員獨自一人離開。猜言帕宛坦承，有和台女在女方房間待20分鐘，強調這些都是女方邀請且同意的。

    時常分享泰國資訊的臉書粉專「泰國清邁象 Chiang MaiElephant」在觀看監視器影片後直言，看了完整的監視器影片，議員整場看起來相當遷就配合，認為「台女仙人跳的跡象嚴重，勢必要好好說明說明到底怎麼一回事情」。

    猜言帕宛友人表示，議員目前人在曼谷，預計於2月20日前赴清邁自首並召開記者會說明。

    監視器也拍到3人手牽手回台女住宿處路上，彼此相談甚歡。（圖擷自泰國清邁象 Chiang Mai Elephant臉書）

    監視器也拍到3人手牽手回台女住宿處路上，彼此相談甚歡。（圖擷自泰國清邁象 Chiang Mai Elephant臉書）

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