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    當兵抽中「金馬獎」 賴清德軍旅生活從「吐慘了」展開

    民進黨總統參選人暨副總統賴清德今晚8時在YouTube頻道發布《看見賴清德——金馬獎》，分享過去保家衛國、守衛最前線的真實情景與趣味插曲。（圖擷取自YouTube）

    民進黨總統參選人暨副總統賴清德今晚8時在YouTube頻道發布《看見賴清德——金馬獎》，分享過去保家衛國、守衛最前線的真實情景與趣味插曲。（圖擷取自YouTube）

    2023/05/25 20:16

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人暨副總統賴清德積極經營官方YouTube頻道，今晚8時發布第4集影片《看見賴清德——金馬獎》，分享過去保家衛國、守衛最前線的真實情景與趣味插曲，還自曝他的軍旅生活就是從搭船到金門，全船「吐慘了」展開。

    賴清德從醫學院畢業後，先到衛生勤務學校受訓2個月，準備抽籤下部隊。賴清德笑說，「我籤抽出來的時候，現場還沒有抽籤的人都鼓掌，感謝我抽到284」，賴清德抽中金門的284部隊，是俗稱「金馬獎」的外島籤，他從高雄壽山搭乘開口笑（戰車登陸艦）20多小時，前往金門料羅灣，全船吐慘了，就此展開軍旅生活。

    軍中擔任衛生排排長的他，除了部隊醫療工作，也肩負太武山駐軍的醫療工作。印象最深刻的是，一次夜巡軍巡邏，他發現連長走路搖晃，得知對方為感冒症狀久病不癒而苦惱，賴清德便規定連長必須天天曬太陽，而且是每天早上10點到11點曬滿1小時，這其實是因應軍紮坑道對身心造成的影響，他笑說，果然兩個禮拜後連長充分休息，病症也自然好了。

    當兵另一個印象深刻的回憶是裝備檢查，賴清德說，他隸屬的步五營被抽中要衛生檢查，他與同袍努力整理，最終得到陸軍指揮部「零缺點」的高評價，賴清德開心地以手勢表達獲得滿分的喜悅，退伍之際，也獲得宋心濂指揮官所頒發的「防區十大優秀軍官」的肯定。

    賴清德總統競選團隊表示，《看見賴清德－金馬獎》從下部隊抽到金馬獎，再到退伍獲頒防區10大優秀軍官，帶領民眾從賴清德的軍旅記憶，瞭解第一線軍人辛勞，也向辛苦保衛國家安全的他們致敬。

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