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    賴清德批沒民主自由DNA 國民黨反咬：貪腐專制才是民進黨的DNA？

    賴清德今（20）日受訪指出，民主自由不是國民黨的DNA，過去專制統治時代不是，現在辦理總統候選人徵召也是充滿黑箱，看不到民主自由精神。國民黨發言人林家興反批，「貪腐專制」才是民進黨的DNA？（記者叢昌瑾攝）

    賴清德今（20）日受訪指出，民主自由不是國民黨的DNA，過去專制統治時代不是，現在辦理總統候選人徵召也是充滿黑箱，看不到民主自由精神。國民黨發言人林家興反批，「貪腐專制」才是民進黨的DNA？（記者叢昌瑾攝）

    2023/05/20 19:24

    侯友宜批撕裂台灣 賴清德反擊：自由民主不是國民黨DNA

    〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨主席賴清德主席今日稱民主自由不是國民黨的DNA，國民黨發言人林家興反批，指賴清德不熟悉台灣史，動輒以意識形態謬論攻擊對手，本身就已缺乏民主素養，而且民進黨執政7年以專制威權手段打壓媒體與在野力量，如今「貪腐專制」才是民進黨的DNA？而在台獨與兩岸主張變來變去，已經靠攏國民黨的賴清德，台獨還是不是其DNA？

    林家興指出，民進黨前有前總統陳水扁一家父子都涉入貪汙罪，後有多位賴清德子弟兵接受廠商性招待及金錢賄賂，從號稱「清廉、勤政、愛鄉土」淪為「貪腐、怠政、害鄉土」，恐怕如今「貪腐」才是民進黨的DNA？

    林家興還說，「專制」已成民進黨的DNA，在民進黨政府執政下，台灣言論自由與第四權都受到大幅度的限縮，從中天新聞被NCC關台、網軍肆意妄為出征異議人士、社維法動輒傳喚網友與學者，甚至前陣子還推出數位中介法草案，不僅衝擊言論自由的保障，破壞台灣民主體制的運作，更讓保有自由風氣的台灣不斷「民主倒退」。

    他並質問賴清德，台獨還是賴的DNA嗎？敢不敢大聲向台灣民眾及國際社會講清楚說明白？

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