「大陸地區人民亦為中華民國人民」 政院通令：即起停止適用

行政院通令各部會，依國籍法定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民的權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用。（記者謝君臨翻攝）

2023/05/25 17:31

〔記者謝君臨／台北報導〕中國男子來台遭路燈電死，法院以30年前法務部函釋：「大陸地區人民亦為中華民國人民」判國賠463萬元，引發議論。民進黨立委鄭運鵬指出，今天收到行政院通令各部會，依國籍法定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民的權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用。

鄭運鵬表示，本月18日他於立院司法法制委員會質詢司法院秘書長林輝煌、法務部次長陳明堂，指法官引用法務部1993年8月5日（82）法律決字第16337號函釋內容「大陸地區人民亦為中華民國人民」做為判決依據，媒體被拿來當成認知作戰的素材，要求法務部廢除該函釋，並希望各級法院法官不要再引用。

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他指出，其實，行政院早已在清理相關不適當的舊函釋，日前陸委會也開始會同相關機關完成檢討不適當的函釋清單。

鄭運鵬說，今天收到行政院昨天以院臺法長字第1121023848號通令各部會，依國籍法之定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民之權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用。

他強調，以後，法官再有類似的引用及判決，就是法官個人意識形態問題，就是錯誤判決要接受國人批判。接下來就是司法院要去教育訓練統一解釋了！

行政院通令各部會，依國籍法定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民的權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用。（記者謝君臨翻攝）

行政院通令各部會，依國籍法定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民的權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用。（記者謝君臨翻攝）

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