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    中捷事故究責！陳淑華促市府拿出GUTS 緩發事故建案使用執照

    中捷事故究責，議員促市府拿出「GUTS」，緩發事故建案使用執照。（記者蘇孟娟攝）

    中捷事故究責，議員促市府拿出「GUTS」，緩發事故建案使用執照。（記者蘇孟娟攝）

    2023/05/23 18:55

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕中捷事故因興富發建案工地塔吊吊臂從高空掉落釀人員死傷，台中市議員陳淑華、陳俞融、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜等人，今天在議會質詢，促台中市政府要有「GUTS」（膽量），在事件相關法律責任尚未釐清、追究前，暫緩發給事故建案使用執照，並研議對建商違法事項提出懲罰性賠償；都發局長李正偉指出，該案目前連復工都還談不上，未來依法規範。

    陳淑華指出，中捷事故造成1死10傷、中捷高額財損、台中市道路及公共設施損壞，但市政府迄今僅罰百萬元，對建商根本不具懲罰效力，該建商過去有重大工安事件黑歷史，促市府要有GUTS，暫緩發放事故建案的使用執照，並研議裁處懲罰性賠償，讓建商警惕真正落實建築管理，確保人命安全。

    陳俞融提到，受限現行建築法，罰則威嚇力不夠，也與市民觀感不符，建議市府應提高有違規紀錄建商工地巡檢頻率，並提高相關罰則，張芬郁也盼市府藉加重建商損害賠償責任，以符合社會期待並建立政府管理威信。

    都發局長李正偉表示，目前該建案勒令停工中，須重新檢視相關安全措施及事故有無造成原建築結構破壞等，並經第三公正單位鑑定安全無虞後才能復工；就算復工未來市府會加強稽查等作為，若有違規也可能影響使照核發等，另事故目前司法調查中，若調查結果影響使照發放，也會依法辦理。

    台中市副市長黃國榮另指出，目前中捷公司就包括受損的二節車廂、隔音牆修復及營運損失進行評估中，未來將再向建商提出求償。

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