中捷綠線事故1死10傷 多位台中市議員要求積極查辦興富發

中捷綠線因建商吊臂砸落軌道造成傷亡，市議員要求積極查辦並保障消費者安全（記者蘇金鳳攝）

2023/05/22 13:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線豐樂公園站旁的興富發「文心愛悅」工地吊臂10日墜落至軌道，列車撞上致1死10傷，市議員張芬郁今天（22日）在市議會質詢指出，市府應積極查辦「文心愛悅」是否有商辦改住宅行徑，且因已完銷，市府也要保障消費者的權益。

都發局長李正偉表示，此案已由副市長黃國榮召開跨局處的調查小組，而興發發必須經過第三公正單位鑑定安全無虞，報市政府同意才可以復工，復工之後也要按原圖施工才會核發後續的使用執照，但目前都還未收到資料，都發局會持續向議會報告。

請繼續往下閱讀...

李正偉表示，建商若涉及廣告不實、契約登載不實等問題，可依相關法令裁罰，上周地政局和消保官都已展開行動，他呼籲買文心愛悅辦公室做住宅使用的民眾，一定要跟興富發確認清楚，請求相關賠償

市議會今天進行都發建設水利的業務質詢，市議員張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、陳淑華、謝家宜，陳俞融針對文心愛悅建案目前市府調查進度提出質詢。

張芬郁表示，文心愛悅569戶總銷售額67億，而且在2020年完銷，該起建案其中有30%是必須做為商業使用，包括1至2樓是店舖，3樓至11樓是商用辦公室，但根據廣告卻商業宅。

張芬郁質疑都發局，興富發何時復工、何時核發使用執照？而從興富發商業宅案例，台中可能另存在商業宅和工業宅，並且衍生日後糾紛，她以台北大直大彎北段商業宅就地合法爭議為例，要求都發局主動出擊，保護台中市民。

市議員蕭隆澤表示，台中市有多少是不符商業比例、廣告不實的建商，市府要好好清查。

市議員陳雅惠說，釀中捷事故的興富發文心愛悅建案，建商若假藉販售住宅名義，實際卻是銷售商業空間，已涉及廣告不實，「掛羊頭賣狗肉」，市府必須依法查處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法