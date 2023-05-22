基市議會聘13位前議員當議政顧問 議長童子瑋盼為監督市政加分

基隆市議會今天（22日）頒發議政顧問聘書給蘇仁和等13位前市議員，希望借助他們的專業與經驗，提供現任議員問政參考，為監督基隆市政再加分。（記者俞肇福攝）

2023/05/22 18:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會今天（22日）頒發議政顧問聘書給蘇仁和等13位前市議員，市議會首批議政顧問以第18屆、第19屆為骨幹，希望借助他們的專業與經驗，提供現任議員問政參考，為監督基隆市政再加分，未來成員會遍及基隆各民間團體。

議長童子瑋表示，議政顧問是議會的智庫，感謝前輩議員們願意為議政發展奉獻心力，相信藉由他們豐富的議政經驗，必定能促進基隆整體的進步。

請繼續往下閱讀...

童子瑋指出，第一批基隆市議會議政顧問主要成員以第18屆、第19屆議員為主，均為榮譽無給職。童子瑋表示，第20屆基隆市議會是一個持續學習、感恩、開放的議會。這半年，基隆市議會一步步的改變，包括提案檢索系統、可回播的新直播系統，讓市民參與議政門檻降低。

童子瑋強調，基隆市議會要廣開議政的建言大門，邀請議會的前輩老師們回來市議會這個大家庭，定期聚會、定期建言，讓市議會的議政文化更圓滿、多元，注入活水。至於未來議政顧問的方向，童子瑋說，希望加入基隆市各行各業、民間社團、婦女團體、公共議題的先進前輩，廣納社會賢達，組成「議政顧問公民團」，讓基隆豐沛的社會力成為監督助力，因為全民的議會就是要讓基隆市民一同實現、一起實踐。

基隆市議會今天（22日）頒發議政顧問聘書給施世明（右）等13位前市議員，希望借助他們的專業與經驗，提供現任議員問政參考，為監督基隆市政再加分。（記者俞肇福攝）

基隆市議會今天（22日）頒發議政顧問聘書給鄭林清良（右）等13位前市議員，希望借助他們的專業與經驗，提供現任議員問政參考，為監督基隆市政再加分。（記者俞肇福攝）

基隆市議會今天（22日）頒發議政顧問聘書給陳志成（右）等13位前市議員，希望借助他們的專業與經驗，提供現任議員問政參考，為監督基隆市政再加分。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法