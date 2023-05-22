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    資安法修法 唐鳳：若無共識可能朝兩階段處理

    數位發展部部長唐鳳。（記者朱沛雄攝）

    數位發展部部長唐鳳。（記者朱沛雄攝）

    2023/05/22 13:27

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對「資通安全管理法」修法，數位發展部部長唐鳳今（22）日表示：「很希望包含地方政府、其他特定非公務機關能盡快達到共識，這樣就可在較短期程內完成，若持續沒共識，也可能朝兩階段思考，有共識先走。」他說，像「個人資料保護法」也是兩階段，就先把完全沒爭議先推出，其他由個資會籌備會進行。

    立法院交通委員會今排審朝野委員所提「資安法修正草案」等案，邀請唐鳳等官員列席。針對修法，媒體詢問「本來希望本會期過，為何會到年底才提院版？」唐鳳說，其實本來就有一個版本，現在和地方政府溝通；細節則請資安署說明。

    資安署官員表示，目前希望強化大家的資安防護，相關對應的利害關係人得去溝通，例如若以法令授權去稽核他們，在中央、地方權責上，會否有一些議題；或有些納管對象要擴大，也要確認相關對象在權利、義務上，有沒有一些議題，這部分原則上影響比較大，希望修法完善，在溝通確認好之後，才會提出院版來。

    對於納管對象是否有初步範圍，資安署官員說，目前還在討論，會將各界聲音放入做考量；畢竟做資安防護，相關責任義務是很重的，應該要審慎為之。

    唐鳳也說，包含今天委員提出來的版本，他覺得都非常有見地，會請資安署在之後法案溝通上，包括60天的預告期等，適度參採委員想法，這些想法也會影響到相關利害關係人，「我們也必須要去溝通。」

    唐鳳指出，部內預告過後，大家覺得沒問題，或問題解決後，才會將草案提到行政院，政院審核過才有所謂院版。至於期程規劃，他說：「我們很希望包含地方政府、其他特定非公務機關能盡快達到共識，這樣就可在較短期程內完成，若持續沒共識，也許可能朝兩階段想法來想，有共識先走。」

    根據數位部書面報告，目前資安法修法規劃討論方向有四，包括：管轄機關由行政院改為數位部，並由資安署主責資安政策執行事項；特定非公務機關增設資安長及應置資安專職人員，以強化資安要求；規劃擴大納入地方政府得實施稽核；請納管機關及利害關係人就法規實務執行提供意見。

    數位部強調，考量本次修法範圍較大，為妥適辦理修法作業，將邀集相關機關、業者及公協會召開說明會，並將相關訊息置於公共政策網路參與平台，以搜集各界意見及支持。

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