轟侯友宜挺造謠政客謝龍介 蘇巧慧：凸顯國民黨格調低

蘇巧慧批評，侯友宜力挺造謠政客謝龍介，除了再次凸顯國民黨的格調有多低，也更讓民眾看清，踐踏民主和造謠抹黑才是國民黨的本質。（資料照）

2023/05/22 00:06

〔記者甘孟霖／新北報導〕國民黨總統參選人侯友宜日前與前台南市議員謝龍介，在網路節目中稱謝龍介沒選上台南市長是「台南人沒長眼睛」，言論一出引發批評聲浪，侯友宜21日道歉，表示自己情急下用詞不夠周全。對此，立委蘇巧慧表示，侯友宜力挺造謠政客謝龍介，除了凸顯國民黨格調有多低，也讓民眾看清，踐踏民主和造謠抹黑才是國民黨本質。

蘇巧慧在臉書貼文表示，隨口說出的話，通常出自一個人的真心，過去的侯友宜少說話，說出口的都是那幾句，真正的侯友宜只有在市議會答詢反對黨時，才會表現出霸道、囂張，甚至猖狂的態度，「他看不起民主自由，從他的答詢就表露無遺。他為謝龍介站台，說台南人無眼睛，不知道台南人做何感想」。

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蘇巧慧細數謝龍介的造謠事蹟，包含造謠200萬噸麻豆文旦倒在曾文水庫，事後先改口200萬斤，再將地點改成「曾文溪畔」，事後遭到農糧署調查後打臉，該陳姓農友根本沒有將文旦丟入水庫或曾文溪的情形；造謠前高雄市長韓國瑜座車遭安裝追蹤器；造謠吃符合國際標準的美豬多一點，睪丸就會縮小，事後發現前總統馬英九開放萊牛已近10年，在美國吃牛豬的國民黨員也都健康無虞；以及指控台南學甲88槍案「深不可測」，但事後檢方查出主謀是藍營資深樁腳。

蘇巧慧批評，謝龍介這樣一個造謠成性的政客，如何值得台南市民投給他？而侯友宜作為國民黨總統候選人，卻力挺造謠政客，除了再次凸顯國民黨的格調有多低，也更讓民眾看清，踐踏民主和造謠抹黑才是國民黨的本質。

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