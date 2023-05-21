管中閔任侯友宜副手？台大教授不以為然：國民黨有100人勝過他

台大名譽教授周松男以及美國加州大學舊金山校區婦產科及生殖科臨床教授沈仁達合著《景福門與傅鐘－台大校長、醫學院院長選舉見證錄》，近日將發表。（記者楊綿傑攝）

2023/05/21 22:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕國民黨近日已決定推出新北市長侯友宜參選2024總統大選，外界盛傳台大前校長管中閔是國政顧問團長甚或副總統搭檔熱門人選，台大名譽教授周松男批評，管遭彈劾、申誡被社會所質疑，恐會拖垮侯選情，且國民黨內至少有100人勝過他，呼籲國民黨慎思。

周松男以及美國加州大學舊金山校區婦產科及生殖科臨床教授沈仁達合著《景福門與傅鐘－台大校長、醫學院院長選舉見證錄》，近日將發表，內容記錄從1993年台大校長及台大醫學院院長選舉，到2018年台大校長選舉相關資料，被認為是史料等級著作。

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對於外傳管中閔可能成為侯友宜重要搭檔，周松男表示，管中閔在台大校長這個過程中，已經被政府公正機關嚴密的調查，最後被記了申誡，也被彈劾，社會也無法接受他擔任台大校長，這樣被質疑的校長，要擔任國政顧問讓他疑慮。

周松男認為，找國政顧問跟校長職位一樣，要找道德標準沒有污點者，否則還沒上任就被翻舊帳，侯友宜將會被拖垮。為了政黨政治運作順暢，國民黨應慎思選擇，不要再讓有案件的捲入，國民黨「少說有100個人選都勝過他」。

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