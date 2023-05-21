亞堅會年度論壇5/29登場 澳洲前總理訪台、陳建仁午餐演講

亞太堅韌研究基金會（CAPRI，亞堅會）成立一周年，邀集12國19位專家來台，5月29日將舉行首屆年度國際論壇，主題為「堅韌社會‧淬鍊而升」。（翻攝自亞堅會官網）

2023/05/21 22:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕亞太堅韌研究基金會（CAPRI，亞堅會）成立一周年，下週將舉行首屆年度國際論壇，主題為「堅韌社會‧淬鍊而升」。活動邀集12國19位專家，包括澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）、行政院長陳建仁、印度觀察研究基金會主席約希（Sunjoy Joshi）、新加坡淡馬錫主席林文興、宏碁創辦人施振榮、前WHO資深官員海曼（David Heymann）等，探討經濟永續、公衛治理、人才創新、韌性作為社會發展核心等重要議題。

亞堅會是台灣首個專注於公共政策研究的國際非政府組織，也是國際聯盟「堅韌社會再造委員會」（Reform for Resilience Commission）亞太中心。

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亞堅會去年5月在世界經濟論壇（WEF）正式成立，在運作周年之際，籌畫於5月29日在台北舉行第一屆年度國際論壇，主題為「堅韌社會‧淬鍊而升」。活動以全英文進行，備有中文同步口譯，也將有線上直播。

根據亞堅會網站公告，該論壇邀集12國19位各領域專家齊聚台灣，研討後疫情時代的亞太地區，如何建構出更加強韌且具包容性的社會。政府官員包括行政院長陳建仁將發表午餐演講，香港特區政府衛生福利及食物局局長楊永強（Eng-Kiong Yeoh）也將出席公衛場次與談。

學者專家包括菲律賓大學迪里曼分校國家公共行政與治理學院院長Kristoffer B. Berse、美國維吉尼亞大學首席榮譽教授何漢理（Harry Harding）、印度觀察家研究基金會主席Sunjoy Joshi、法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia García Herrero）、美國維吉尼亞大學法學公衛科學和公共政策教授Margaret Foster Riley、韓國梨花女子大學公共行政系教授姜敏娥（Minah Kang）、新加坡國立大學蘇瑞福公衛學院院長張毅穎（Yik Ying Teo）。

業界領袖包括宏碁集團創辦人施振榮、新加坡淡馬錫控股主席林文興（Lim Boon Heng）、台積電人力資源策略規劃暨轉型處處長吳詩婷（Lynette Ng）。另也包括前美國駐立陶宛與波蘭大使Stephen D. Mull、前世界衛生組織傳染病科行政總監David Heymann、紐西蘭奧克蘭大學健康與醫學學院副院長Collin Tukuitonga，北醫全球健康與健康安全博士和碩士課程主任蔡奉真、馬來西亞Angsana Health首席執行長許瑞慶（Swee Kheng Khor）等。

亞堅會預告，專題討論場次主題包括「時代動盪下智庫的重要性」、「投資公衛以促進長期經濟效益」、「升級全球人才供應鏈」、「因應環境挑戰，保障公衛安全」。亞堅會也表示，這也是亞堅會國際顧問委員會成員首次齊聚台北，將與亞堅會董事會及眾多國際領袖與專家共同探討當前提升社會韌性所面臨的挑戰，並尋求創新治理解方，以妥善因應未來的危機。

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