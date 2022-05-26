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    亞堅會董座林夏如獲邀WEF演說 展現台灣領導力

    亞太堅韌研究基金會（CAPRI，亞堅會）董事長兼執行長林夏如（左二）25日在「世界經濟論壇」（WEF）附屬會議發表演說，呼籲亞太各國跨界合作、推動良善治理和政策創新。（亞堅會提供）

    亞太堅韌研究基金會（CAPRI，亞堅會）董事長兼執行長林夏如（左二）25日在「世界經濟論壇」（WEF）附屬會議發表演說，呼籲亞太各國跨界合作、推動良善治理和政策創新。（亞堅會提供）

    2022/05/26 10:47

    〔記者呂伊萱／台北報導〕亞太堅韌研究基金會（CAPRI，亞堅會）董事長兼執行長林夏如25日在「世界經濟論壇」（WEF）附屬會議發表演說，呼籲亞太各國跨界合作、推動良善治理和政策創新。亞堅會表示，此次獲邀出席再次凸顯台灣在國際社會的領導力。

    亞堅會與「世界經濟論壇」（WEF）下轄的「衛生系統可持續性與韌性之夥伴關係」（PHSSR）倡議有合作關係，在此次WEF年會上，PHSSR舉辦了主題為「共同合作以建立有韌性和可持續的衛生系統」的附屬會議，林夏如獲邀出席並發表演說。

    林夏如在會中表示，從2008年全球金融危機到氣候變化和COVID-19新型冠狀病毒的流行，各界領袖逐漸意識到公共衛生、經濟發展、科技創新和環境永續的挑戰是相互關聯的。

    林夏如強調，「亞堅會旨在彰顯亞太地區的視角，通過跨學科、超黨派的政策研究來尋找全面的政策解決方案。」亞堅會作為 PHSSR 的亞太中心，連結亞太在地研究團隊與全球專家網絡，通過個案研究探討亞太各國如何克服疫情的挑戰。

    亞堅會是國際聯盟「堅韌社會再造委員會」（Reform for Resilience Commission）亞太中心。「堅韌社會再造委員會」旨在促進後疫情時代政策改革，在台北亞堅會、美國哈佛大學、歐洲大學學院和印度觀察家基金會分別設有區域中心。亞堅會是台灣首個專注於公共政策研究的國際非政府組織。

    亞堅會董事會包括了台灣和國際各界專家領袖，包括台大公衛學院特聘教授詹長權、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、宏碁集團創辦人施振榮、聯發科副總經理暨法務長宿文堂、法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia García Herrero）和維吉尼亞大學首席教授暨公共政策教授何漢理（Harry Harding）等。

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