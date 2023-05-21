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    林智堅、沈慧虹被點名選竹市立委 友人：無此規劃

    前新竹市長林智堅（中）、前副市長沈慧虹被點名參選竹市立委，但其友人表示二人目前無此規劃。（資料照）

    前新竹市長林智堅（中）、前副市長沈慧虹被點名參選竹市立委，但其友人表示二人目前無此規劃。（資料照）

    2023/05/21 19:27

    〔記者陳昀／台北報導〕可能由藍綠白黃「四腳督」的新竹市立委選舉備受關注，國民黨已提名新竹市立委鄭正鈐爭取連任，民進黨則將該區列為艱困選區、交由黨主席徵召。黨內卻傳出前新竹市議員李妍慧不再爭取徵召，並點名前新竹市長林智堅、前副市長沈慧虹參戰，惟親近人士強調，參選立委不在林、沈2人規劃中；李則否認放棄提名。

    地方人士指出，近來盛傳李妍慧已向所屬派系「湧言會」要角及黨中央2024提名策略小組成員、立法院民進黨團總召柯建銘表達不爭取參選區域立委；另包括林智堅、沈慧虹、前議員鄭宏輝及現任市黨部主委暨市議員陳建名，都被點名有參選可能。

    不過，李妍慧受訪表示，相關傳聞不知從何而來，已有很多朋友前來關心，但她參選區域立委的意願不變，將尊重黨中央後續處置。

    由於林智堅近來已鮮少在媒體曝光，據其友人透露，自民進黨中央3月中旬針對學倫議題做出決議後，林對現況頗感灰心，當初他銜命赴桃園參選，卻因爭議成為黨內眾矢之的、被指為「頭號戰犯」，他也概括承受，並隻身一人處理相關訴訟，甚至影響家人與生活。

    林智堅友人表示，面對種種壓力，現階段參選立委不在林智堅規劃內，他應該沒有興趣，並指黨內有派系忌憚林及其團隊的影響力，積極為立委「卡位」猛攻林智堅。至於沈慧虹是否願意披掛上陣選立委，相關人士說，沈立場堅定，已明確婉拒。

    黨內人士表示，面對新竹市立委選情詭譎，尤其國民黨、民眾黨有機會延續新竹市選舉「藍白合」的合作模式，綠營正面臨難題，只能由操盤竹市選舉數十年的柯建銘找出最強人選。

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