戰機也該賣！瑞典執政聯盟議員佛瑟爾力促政府「軍售台灣」

瑞典國會議員佛瑟爾。（取自佛瑟爾臉書）

2023/05/21 07:08

〔記者楊丞彧／台北報導〕中國對台武力威嚇行動日漸升級，全球民主國家高度關切台灣自我防衛能力議題。瑞典電視台（SVT）20日報導，執政聯盟之一的自由黨（L），其外交政策發言人、國會議員佛瑟爾（Joar Forssell）表示，若台灣政府有需要，瑞典政府應軍售台灣，且不限於防衛性武器，甚至包括JAS戰機。他也呼籲，若中國侵略台灣，無論是歐盟或瑞典都應提供軍事協助。

佛瑟爾表示，所有民主國家都有權自衛。因此，若台灣想買的武器，瑞典政府就應該賣給台灣，且不應有所限制，包括攻擊性的武器。他認為，攻擊性武器在民主國家是用來防衛用的，藉以打造威懾力。被問及是否應向台灣出售JAS戰機，佛瑟爾回應，若有民主國家想買，瑞典應對此感到高興。

請繼續往下閱讀...

被問及若中國攻擊台灣，瑞典是否應對台提供軍事援助？佛瑟爾肯定地說，「這是唯一合理的選擇」。我們現正看到，有像是中國這樣的獨裁國家正試圖在世界各地挑戰民主，而瑞典與其他民主國家必須有所動作。

台灣與烏克蘭相比，佛瑟爾認為，一方面瑞典所提供的協助必須視需求而定，另一方面也必須要向中國傳遞明確的訊息，若其入侵台灣，民主世界現在對烏克蘭怎麼做，屆時對台灣必會怎麼做。

烏克蘭軍隊一直有在瑞典受訓，被問及是否能想像台灣的軍隊也比照辦理，佛瑟爾認為，在全球民主國家支持台灣的情況下，這樣做不會毫無道理。然而現實上若真要做，是否會面臨挑戰？佛瑟爾也坦言，確實會有挑戰與難題。不過，我們不能讓中國主導瑞典的對外政策，民主國家不能讓獨裁政體指揮其外交政策方向。

瑞典電視台指出，這是一週內二度有瑞典國會議員支持軍事介入台灣。瑞典民主黨（SD）國會議員、外交委員會成員魏馬可（Markus Wiechel）17日表示，若中國進攻台灣，歐盟應對台提供軍事支持。然而，此並非瑞典民主黨官方立場。

佛瑟爾也在自己臉書強調，台灣人民有權決定自己的未來。台灣是當今世界上最發達的民主國家之一，因此身為自由人，支持台灣的自由也是必要之責。

對於瑞典是否應向台灣出售武器，佛瑟爾不僅表示肯定，還指出瑞典必須能夠向所有民主國家出售武器。俄羅斯全面入侵烏克蘭表明，及早支持與保障對於「防患未然」至關重要，絕不能讓中國「有樣學樣」，讓台灣陷入困境。

此舉是否會壞了與中國關係，佛瑟爾說，雖然會如此，但瑞典的外交政策不應受全世界最糟糕的獨裁國家指揮，「我們必須獨立地做決定，不能向中國低頭」。若讓中國勒索得逞，他們只會更加得寸進尺。因此，瑞典企業應開拓其他市場，取代中國。他強調，瑞典不會讓西班牙指點對挪威的外交政策，或讓印度決定對伊朗政策。同理，瑞典也不應讓中國決定其對台政策。

至於有人擔憂台灣是否會拿瑞典賣的武器對外發動攻擊，佛瑟爾強調，任何一個腦袋正常的人，都不會認為台灣想對外攻擊任一個國家。他強調，台灣是個運作良好的民主國家，希望的就是能自我防衛而已。至於武器還分「攻擊性」或「防禦性」，對此他則認為是「胡扯」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法