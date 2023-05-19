為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國防部相中關山「東7線」建戰備跑道 饒慶鈴反對稱恐破壞糧倉

    公路總局規劃將「東7線」拓寬為台9線外環道，國防部擬規劃兼用戰備跑道，因周遭都是稻田，縣長饒慶鈴認為會破壞糧食生產，表達反對立場。（記者黃明堂攝）

    公路總局規劃將「東7線」拓寬為台9線外環道，國防部擬規劃兼用戰備跑道，因周遭都是稻田，縣長饒慶鈴認為會破壞糧食生產，表達反對立場。（記者黃明堂攝）

    2023/05/19 12:46

    〔記者黃明堂／台東報導〕國防部相中擬作為台九線關山鎮外環道的「東7線」做為「戰備跑道」，引發當地民意反對，縣長饒慶鈴今天在議會表示，一旦戰爭，糧食儲備也很重要，此處有400公頃良田，不適合做為戰備跑道，她支持國防，但應另覓地點。

    公路總局4月間邀集國防部等相關單位召開工作會議，研商增設戰備跑道議題，研議的路段為俗稱關山外環道的東7線， 從8公里處往南至關山鎮親水公園處約4公里路段。不過，因緊鄰聚落，地方希望路線能再往東移。

    縣議員楊清順說，東7線原本僅是公路總局要拓寬為台九線的關山外環道，國防部知道了，順勢推動戰備跑道，引發地方人士反對，擔心一旦成為戰備跑道，周邊會被限建、禁建，更重要的是，關山全鎮有兩千多公頃良田，這段路周邊就占了400多公頃，可以說是一大糧倉，做為跑道將排擠糧食生產。

    饒慶鈴表達了她的立場，說國防部從頭到尾沒跟地方政府商量過，僅來公文告知會議紀錄。她認為，這裡全部是生產糧食的重地，一旦發生戰爭，糧食儲備重要性不亞於戰備跑道，因此，她不反對戰備跑道，但應另擇他處。

    縣府建設處長蔡勝雄則說，據他了解，國防部還在做評估報告，及聽取地方聲音。他認為此處不僅是糧倉，也有風勢問題，起風的風向恐不適合戰機起降。

    楊清順說，公路總局正在規劃花東快速道路，戰備跑道應該建在快速道路上，或者，可以在電光大橋到鸞山大橋之間的卑南溪岸興建，對民眾的影響最小。蔡勝雄說，會將地方民眾的聲音反映給相關單位。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    侯友宜獲國民黨徵召 饒慶鈴發文恭喜
    2023/05/17 16:39

    侯友宜獲國民黨徵召 饒慶鈴發文恭喜
    台東地熱發電廠 每日可供900戶用電
    2023/04/23 05:30

    台東地熱發電廠 每日可供900戶用電

    升息末端雙收益組合
    行銷台東鳳梨釋迦新吃法 張善政、饒慶鈴化身最強推銷員
    2023/02/20 20:23

    行銷台東鳳梨釋迦新吃法 張善政、饒慶鈴化身最強推銷員
    過年買氣及價格均未上揚 台東釋迦農盼力推外銷
    2023/01/24 12:04

    過年買氣及價格均未上揚 台東釋迦農盼力推外銷
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播