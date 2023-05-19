國防部相中關山「東7線」建戰備跑道 饒慶鈴反對稱恐破壞糧倉

公路總局規劃將「東7線」拓寬為台9線外環道，國防部擬規劃兼用戰備跑道，因周遭都是稻田，縣長饒慶鈴認為會破壞糧食生產，表達反對立場。（記者黃明堂攝）

2023/05/19 12:46

〔記者黃明堂／台東報導〕國防部相中擬作為台九線關山鎮外環道的「東7線」做為「戰備跑道」，引發當地民意反對，縣長饒慶鈴今天在議會表示，一旦戰爭，糧食儲備也很重要，此處有400公頃良田，不適合做為戰備跑道，她支持國防，但應另覓地點。

公路總局4月間邀集國防部等相關單位召開工作會議，研商增設戰備跑道議題，研議的路段為俗稱關山外環道的東7線， 從8公里處往南至關山鎮親水公園處約4公里路段。不過，因緊鄰聚落，地方希望路線能再往東移。

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縣議員楊清順說，東7線原本僅是公路總局要拓寬為台九線的關山外環道，國防部知道了，順勢推動戰備跑道，引發地方人士反對，擔心一旦成為戰備跑道，周邊會被限建、禁建，更重要的是，關山全鎮有兩千多公頃良田，這段路周邊就占了400多公頃，可以說是一大糧倉，做為跑道將排擠糧食生產。

饒慶鈴表達了她的立場，說國防部從頭到尾沒跟地方政府商量過，僅來公文告知會議紀錄。她認為，這裡全部是生產糧食的重地，一旦發生戰爭，糧食儲備重要性不亞於戰備跑道，因此，她不反對戰備跑道，但應另擇他處。

縣府建設處長蔡勝雄則說，據他了解，國防部還在做評估報告，及聽取地方聲音。他認為此處不僅是糧倉，也有風勢問題，起風的風向恐不適合戰機起降。

楊清順說，公路總局正在規劃花東快速道路，戰備跑道應該建在快速道路上，或者，可以在電光大橋到鸞山大橋之間的卑南溪岸興建，對民眾的影響最小。蔡勝雄說，會將地方民眾的聲音反映給相關單位。

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