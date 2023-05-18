為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    酸坍1次17.5萬！議員歐陽霆踢爆收豐邑政治獻金 楊文科喊告

    民進黨新竹縣議員歐陽霆說，從監察院所公布的政治獻金資料發現，縣長楊文科有收受來自豐邑建設集團的政治獻金共87萬多元，競選連任時又使用豐邑的接待中心作為競選總部，讓人質疑豐邑建設和楊文科交情不單純。 （記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣議員歐陽霆說，從監察院所公布的政治獻金資料發現，縣長楊文科有收受來自豐邑建設集團的政治獻金共87萬多元，競選連任時又使用豐邑的接待中心作為競選總部，讓人質疑豐邑建設和楊文科交情不單純。 （記者黃美珠攝）

    2023/05/18 20:00

    〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣議員歐陽霆今天下午公布一份資料說，監察院公布有關本屆縣長選舉的政治獻金，他發現，新竹縣長楊文科有收受來自豐邑建設集團的政治獻金共87萬多元，競選連任時又使用豐邑的接待中心作為競選總部，他說，「所以縣民看得清楚嗎」、「難怪可以5度5坍5坑獎」、「這個就是最好的證明」。

    縣長楊文科傍晚透過縣府新聞處發表聲明說，有鑑於歐陽霆的言論已嚴重損害縣府跟他本人形象，他不排除追究相關法律責任。

    楊文科：合法收受申報 絕對經得起檢視

    新聞處說，楊文科強調競選期間接受的政治獻金皆為合法收受、申報，這是可供查閱的公開透明資訊，絕對經得起檢視，且捐獻對象來自百工百業，當中並無不法對價關係。

    楊文科也重申，這次竹北市莊敬6街道路坍塌事件，縣府已嚴格要求建商負起全責，並且依法裁罰，今天更勒令建商在縣內所有建案全面停工，絕無寬貸，盡全力為人民安全把關。

    歐陽霆下午在竹北市長鄭朝方率隊預防性封鎖「豐采520」工地周邊的道路時公開說，監察院剛公布這屆選舉的政治獻金資料，楊文科這次選舉直接將豐邑建設的接待中心轉化為競選總部，這件事情被他質疑以後，楊文科一直說這是正常租約、正常租賃的關係取得的，卻一直拿不出租約、租金證明，這件事情讓人感到非常疑惑。

    歐陽霆說，監察院今天早上公布本屆縣長選舉的政治獻金，資料顯示，楊文科收了豐邑建設50萬元，頌恩營造37萬7420元，加起來總共87萬4720元，平均坍5次、1次只要17萬5000塊，所以，縣民看得清楚嗎？難怪可以5度5坍5坑獎，這個就是最好的證明。

    新竹縣長楊文科反擊認為縣議員歐陽霆的言論已經傷害縣府和他形象，不排除要追究相關法律責任。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科反擊認為縣議員歐陽霆的言論已經傷害縣府和他形象，不排除要追究相關法律責任。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹北天坑建商偷施工 建商、營造商、建築師再各罰6萬
    2023/05/18 18:50

    竹北天坑建商偷施工 建商、營造商、建築師再各罰6萬
    竹北天坑建案偷施工！沉陷點監測逼近警戒值 周邊擴大封路
    2023/05/18 17:17

    竹北天坑建案偷施工！沉陷點監測逼近警戒值 周邊擴大封路

    升息末端雙收益組合
    偷施工被抓包後發聲明否認復工 豐邑建設：只是搶險
    2023/05/18 13:40

    偷施工被抓包後發聲明否認復工 豐邑建設：只是搶險
    獨家》竹北天坑案被勒令停工竟半夜偷施工 竹縣府要求建商所有工地停工
    2023/05/18 11:31

    獨家》竹北天坑案被勒令停工竟半夜偷施工 竹縣府要求建商所有工地停工

    豪宅御用團隊 老牌建商青埔推好宅
    議員批竹北天坑案懲處不痛不癢 竹縣府搬出比例原則
    2023/05/11 16:14

    議員批竹北天坑案懲處不痛不癢 竹縣府搬出比例原則
    竹縣府下最後通牒！搶險計畫監控數據10天沒交 將暫停豐邑所有建案核照
    2023/05/10 22:27

    竹縣府下最後通牒！搶險計畫監控數據10天沒交 將暫停豐邑所有建案核照
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播