酸坍1次17.5萬！議員歐陽霆踢爆收豐邑政治獻金 楊文科喊告
民進黨新竹縣議員歐陽霆說，從監察院所公布的政治獻金資料發現，縣長楊文科有收受來自豐邑建設集團的政治獻金共87萬多元，競選連任時又使用豐邑的接待中心作為競選總部，讓人質疑豐邑建設和楊文科交情不單純。 （記者黃美珠攝）
〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣議員歐陽霆今天下午公布一份資料說，監察院公布有關本屆縣長選舉的政治獻金，他發現，新竹縣長楊文科有收受來自豐邑建設集團的政治獻金共87萬多元，競選連任時又使用豐邑的接待中心作為競選總部，他說，「所以縣民看得清楚嗎」、「難怪可以5度5坍5坑獎」、「這個就是最好的證明」。
縣長楊文科傍晚透過縣府新聞處發表聲明說，有鑑於歐陽霆的言論已嚴重損害縣府跟他本人形象，他不排除追究相關法律責任。
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楊文科：合法收受申報 絕對經得起檢視
新聞處說，楊文科強調競選期間接受的政治獻金皆為合法收受、申報，這是可供查閱的公開透明資訊，絕對經得起檢視，且捐獻對象來自百工百業，當中並無不法對價關係。
楊文科也重申，這次竹北市莊敬6街道路坍塌事件，縣府已嚴格要求建商負起全責，並且依法裁罰，今天更勒令建商在縣內所有建案全面停工，絕無寬貸，盡全力為人民安全把關。
歐陽霆下午在竹北市長鄭朝方率隊預防性封鎖「豐采520」工地周邊的道路時公開說，監察院剛公布這屆選舉的政治獻金資料，楊文科這次選舉直接將豐邑建設的接待中心轉化為競選總部，這件事情被他質疑以後，楊文科一直說這是正常租約、正常租賃的關係取得的，卻一直拿不出租約、租金證明，這件事情讓人感到非常疑惑。
歐陽霆說，監察院今天早上公布本屆縣長選舉的政治獻金，資料顯示，楊文科收了豐邑建設50萬元，頌恩營造37萬7420元，加起來總共87萬4720元，平均坍5次、1次只要17萬5000塊，所以，縣民看得清楚嗎？難怪可以5度5坍5坑獎，這個就是最好的證明。