酸坍1次17.5萬！議員歐陽霆踢爆收豐邑政治獻金 楊文科喊告

民進黨新竹縣議員歐陽霆說，從監察院所公布的政治獻金資料發現，縣長楊文科有收受來自豐邑建設集團的政治獻金共87萬多元，競選連任時又使用豐邑的接待中心作為競選總部，讓人質疑豐邑建設和楊文科交情不單純。 （記者黃美珠攝）

2023/05/18 20:00

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣議員歐陽霆今天下午公布一份資料說，監察院公布有關本屆縣長選舉的政治獻金，他發現，新竹縣長楊文科有收受來自豐邑建設集團的政治獻金共87萬多元，競選連任時又使用豐邑的接待中心作為競選總部，他說，「所以縣民看得清楚嗎」、「難怪可以5度5坍5坑獎」、「這個就是最好的證明」。

縣長楊文科傍晚透過縣府新聞處發表聲明說，有鑑於歐陽霆的言論已嚴重損害縣府跟他本人形象，他不排除追究相關法律責任。

請繼續往下閱讀...

楊文科：合法收受申報 絕對經得起檢視

新聞處說，楊文科強調競選期間接受的政治獻金皆為合法收受、申報，這是可供查閱的公開透明資訊，絕對經得起檢視，且捐獻對象來自百工百業，當中並無不法對價關係。

楊文科也重申，這次竹北市莊敬6街道路坍塌事件，縣府已嚴格要求建商負起全責，並且依法裁罰，今天更勒令建商在縣內所有建案全面停工，絕無寬貸，盡全力為人民安全把關。

歐陽霆下午在竹北市長鄭朝方率隊預防性封鎖「豐采520」工地周邊的道路時公開說，監察院剛公布這屆選舉的政治獻金資料，楊文科這次選舉直接將豐邑建設的接待中心轉化為競選總部，這件事情被他質疑以後，楊文科一直說這是正常租約、正常租賃的關係取得的，卻一直拿不出租約、租金證明，這件事情讓人感到非常疑惑。

歐陽霆說，監察院今天早上公布本屆縣長選舉的政治獻金，資料顯示，楊文科收了豐邑建設50萬元，頌恩營造37萬7420元，加起來總共87萬4720元，平均坍5次、1次只要17萬5000塊，所以，縣民看得清楚嗎？難怪可以5度5坍5坑獎，這個就是最好的證明。

新竹縣長楊文科反擊認為縣議員歐陽霆的言論已經傷害縣府和他形象，不排除要追究相關法律責任。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法