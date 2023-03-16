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    學者「反戰」聲明惹議 他拿來問ChatGPT得出驚人答案

    針對郭力昕，馮建三等學者發起反戰聲明（見圖），成功大學電機系教授李忠憲表示，他將反戰聲明餵進GPT-4（ChatGPT， 人工智慧聊天機器人），詢問它有什麼不合理的地方，結果GPT-4竟能逐一提出反駁論點。（圖擷自李忠憲臉書）

    針對郭力昕，馮建三等學者發起反戰聲明（見圖），成功大學電機系教授李忠憲表示，他將反戰聲明餵進GPT-4（ChatGPT， 人工智慧聊天機器人），詢問它有什麼不合理的地方，結果GPT-4竟能逐一提出反駁論點。（圖擷自李忠憲臉書）

    2023/03/16 08:55

    〔即時新聞／綜合報導〕郭力昕、馮建三等學者發起「反戰」、拒「美國軍事主義」聲明，引發外界議論，成功大學電機系教授李忠憲表示，他將反戰聲明餵進「GPT-4」（ChatGPT， 人工智慧聊天機器人），詢問它有什麼不合理的地方，結果「GPT-4」竟能逐一提出反駁論點，讓他直呼「他的答案實在好到太恐怖了」。

    包含政治大學傳播學院教授馮建三、郭力昕、陽明交通大學科技與社會研究所榮譽教授傅大為、中央研究院歐美研究所研究員盧倩儀等學者日前發起「反戰」聲明，內容強調「要和平、反軍火、重氣候、要自主」，並稱「不要美中戰爭，台灣要自主並與大國維持友好等距關係」、「不歡迎那些必須犧牲台灣安全、將台灣推向戰爭邊緣的高階官員來訪」等，近日引發外界不少批評。

    李忠憲今上午則發文表示，他將這些學者提出的反戰聲明餵進「GPT-4」，詢問有什麼不合理的地方，沒想到「他的答案實在好到太恐怖了」，並直呼「教授恐怕是第一個要被淘汰的行業」。

    首先「GPT-4」指出，聲明過於簡化戰爭的原因，雖然聲明中提到美國及北約在俄羅斯家門口挑釁的軍事擴張行為，但並未充分探討其他可能導致戰爭的因素，如地緣政治、民族主義、資源爭奪等。

    其次，「GPT-4」發現，聲明只對美國單方面指責，雖批評美國的軍事主義和經濟制裁，但未對其他國家（如俄羅斯）進行平衡的評價，可能讓人覺得聲明存在一定程度的偏見。

    第3點則是過度樂觀的和平期望。聲明中強調和談是止戰的唯一途徑，並呼籲停止挑釁行為。然而，歷史上的戰爭往往源於多種複雜因素，單純依靠和談和停止挑釁行為未必能夠達到持久和平。

    第4點則是對台灣自主的過度強調。聲明中主張台灣要自主並與大國維持友好等距關係。然而，考慮到台灣所處的地緣政治位置，要在美中兩強之間保持中立可能是一個相對困難的目標。

    第5點則是對國內問題的過度關注。聲明中提到國家預算應該用在民生社福和氣候減緩而非投入戰爭軍武。然而，在國際緊張局勢下，國家安全和國防仍然是重要的議題，不能完全忽視。

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