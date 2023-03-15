台灣近年吹「反戰風」 陳弱水示警：是鼓吹「反抵抗」的陷阱

中國吞併台灣的意圖是司馬昭之心，如何加強國防是政府優先考慮事項。台大歷史系教授陳弱水指出，最近幾年台灣吹起一股「反戰風」，但不是反抗侵略，卻是反對台灣強化國防、反對抵抗。（資料照）

2023/03/15 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國吞併台灣的意圖是司馬昭之心，如何加強國防是政府優先考慮事項。台大歷史系教授陳弱水指出，最近幾年台灣吹起一股「反戰風」，但不是反侵略，卻是反對台灣強化國防、反對抵抗。

陳弱水在臉書貼文表示，反戰雖然是現代世界常見的思想，但這陣風吹在台灣還是令人覺得奇怪，「到底，這不是個有和平主義或反戰傳統的國度，『反攻大陸』在這裡曾經是聖諭天條，滿朝滿野呼應，公開質疑是足以入監牢的。現在反戰吹的是什麼風，值得了解一下」。

請繼續往下閱讀...

陳弱水指出，台灣近來的反戰聲音，絕不是原則性反戰或和平主義，「台灣有很長時間是經常喊打喊殺不乏暴戾之氣的，四年前不還流行唱〈夜襲〉嗎？如果真有和平主義，怎麼會中國軍事經費長年增長，不聞批評之聲，到美國要在軍事上積極支持台灣卻突然反戰呢」？

陳弱水認為，台灣的反戰，既不是原則性的和平主義，也不是反侵略，主要是以反戰為名的「反抵抗」。而面對侵略，不抵抗，能做的就是投降及和談，但與中共進行政治談判，很多人都已示警，是完全不可行的，他認為社會上對這件事的危險和虛妄性還是不夠警覺。

陳弱水強調，在台灣當前的局勢，「反抵抗」等同於主張投降或和談，大家必須明白陷阱，「我們唯一的立足之道，是與盟友協調，強化國防，積極備戰，在這個基礎上，提升經濟和社會福祉，盡量與對岸和氣，但絕不放棄籌碼」。

陳弱水也點出，台灣自認的反戰者還有一個特殊論調，聲稱戰爭可能爆發的責任在美國，烏俄戰爭是美國驅動的，台海對峙也是，台灣只是美國的棋子，台灣對美、中要等距對待。他認為這種說法幾乎就是詐騙，「美國沒有要攻擊俄國或中國，是俄、中要征服他國，美國在西太平洋的軍力投射正是台灣能穩定生活和發展的重要依傍。至於等距關係，中國的軍費是台灣的11.7倍，台灣如果離開美國和它的民主國家盟友，就是自陷絕境，台灣人應不致愚不可及若此」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法