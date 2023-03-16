為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    就是為了錢！宏都拉斯想與中國建交 外長：因台灣拒增加金援

    宏都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）。（取自宏都拉斯國防部推特）

    宏都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）。（取自宏都拉斯國防部推特）

    2023/03/16 07:07

    〔即時新聞／綜合報導〕我國中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）昨表示，已指示外交部與中國建立關係，但未提及是否與我國斷交。外交部昨召見宏都拉斯駐台大使布羅德嚴正關切，籲請宏國勿落入中國圈套。宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）15日則對外聲稱，因為經濟需要，與中國建立外交關係，而台灣拒絕增加財務援助。

    綜合外媒報導，雷依納15日在當地電視台《Canal 5》發表談話聲稱，決定尋求與中國建立正式關係並切斷與台灣的關係是出於實用主義，而非意識形態，原因是不斷上升的債務和投資需求。

    他稱，宏都拉斯在財政和債務方面已不堪重負，包括欠台灣的6億美元，這在一定程度上促使宏都拉斯決定與中國建立關係。

    雷依納還說，根據財政部的數據，2022年第三季度該國的外債總額約為80億美元，因全球形勢複雜，他們需要開放投資與合作。宏都拉斯基於人民巨大需要，提議建立「更重要關係」，但台灣方面拒絕。該國要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並且「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，但未獲得積極回應。

    我國與宏都拉斯邦誼近82年，卡蕬楚2021年競選期間就主張外交轉向，當選後在美國斡旋下維繫與台灣關係；副總統賴清德去年曾出訪宏國出席就職典禮，邦交暫時穩定，不過宏國外長雷依納仍形容與台灣的關係是「流動的」。陸委會表示，中共持續透過各種手段誘拉、惡意強奪我邦交國，意圖在國際間矮化台灣、消滅中華民國，我方嚴正抗議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國撒銀彈 宏都拉斯將建交 我外交部：勿落圈套做出錯誤決定
    2023/03/16 05:30

    中國撒銀彈 宏都拉斯將建交 我外交部：勿落圈套做出錯誤決定
    台宏外交生變 宏都拉斯媒體人痛斥卡蕬楚「不知感恩」！
    2023/03/15 18:29

    台宏外交生變 宏都拉斯媒體人痛斥卡蕬楚「不知感恩」！

    穩中求獲利 馮志源：特別股是資產安全氣囊
    台宏關係生變尚無定論 王定宇：不減台灣外交地位提升
    2023/03/15 14:51

    台宏關係生變尚無定論 王定宇：不減台灣外交地位提升
    宏都拉斯外交欲轉向中國 反對派憂影響與美關係
    2023/03/15 13:38

    宏都拉斯外交欲轉向中國 反對派憂影響與美關係

    三地能源牛潮埔儲能案合法規盼共識
    宏都拉斯擬與中國建交 前大使真心話：和台灣維持關係對宏國有益
    2023/03/15 12:57

    宏都拉斯擬與中國建交 前大使真心話：和台灣維持關係對宏國有益
    外交部召見宏都拉斯大使 提醒中國承諾華而不實
    2023/03/15 12:32

    外交部召見宏都拉斯大使 提醒中國承諾華而不實
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播