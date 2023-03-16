就是為了錢！宏都拉斯想與中國建交 外長：因台灣拒增加金援

宏都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）。（取自宏都拉斯國防部推特）

2023/03/16 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕我國中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）昨表示，已指示外交部與中國建立關係，但未提及是否與我國斷交。外交部昨召見宏都拉斯駐台大使布羅德嚴正關切，籲請宏國勿落入中國圈套。宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）15日則對外聲稱，因為經濟需要，與中國建立外交關係，而台灣拒絕增加財務援助。

綜合外媒報導，雷依納15日在當地電視台《Canal 5》發表談話聲稱，決定尋求與中國建立正式關係並切斷與台灣的關係是出於實用主義，而非意識形態，原因是不斷上升的債務和投資需求。

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他稱，宏都拉斯在財政和債務方面已不堪重負，包括欠台灣的6億美元，這在一定程度上促使宏都拉斯決定與中國建立關係。

雷依納還說，根據財政部的數據，2022年第三季度該國的外債總額約為80億美元，因全球形勢複雜，他們需要開放投資與合作。宏都拉斯基於人民巨大需要，提議建立「更重要關係」，但台灣方面拒絕。該國要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並且「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，但未獲得積極回應。

我國與宏都拉斯邦誼近82年，卡蕬楚2021年競選期間就主張外交轉向，當選後在美國斡旋下維繫與台灣關係；副總統賴清德去年曾出訪宏國出席就職典禮，邦交暫時穩定，不過宏國外長雷依納仍形容與台灣的關係是「流動的」。陸委會表示，中共持續透過各種手段誘拉、惡意強奪我邦交國，意圖在國際間矮化台灣、消滅中華民國，我方嚴正抗議。

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