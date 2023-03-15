澎湖鎮疆操演 展現國軍捍衛疆土實力

澎湖防衛指揮部舉行鎮疆操演，加強駐軍實力訓練。（澎湖防衛指揮部提供）

2023/03/15 21:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來中國海空軍頻頻越界，挑釁我國西南領空及海域主權，離島澎湖首當其衝，成為第一道防線。澎湖防衛指揮部為驗證部隊實戰化訓練成效，今日實施「鎮疆操演」建制武器實彈射擊，展現官兵平日實戰化訓練成果。

此次操演以想定狀況誘導，首先由105、155榴砲及120迫擊砲射擊照明彈，同時各式機槍實施對空射擊；緊接著，由120迫擊砲、81迫擊砲及M60A3戰車搭配105、155榴砲射擊，展現強大火力；全程透過實戰化演練，充分發揮高效能聯合打擊能力，展現鎮疆部隊堅實戰力。

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另外，為深化4個月常備兵役軍事訓練訓員愛國意識，此次操演特別安排現場觀摩火砲射擊，期使訓員深刻體會國軍守護家園的決心，進而堅定愛國意志、共同擔負保家衛國的神聖使命。澎防部指揮官劉協慶中將表示，防區各部隊透過實戰化訓練，秉持「處處皆戰場、時時做訓練」原則，隨時做好應戰準備，進而展現官兵「同島一命、寸土不讓」的堅定決心。

由於中國海空軍頻頻侵擾我國西南海空域，澎湖縣政府希望增設新兵訓練中心，並擴編現有編制員額，加強防衛實力，已獲得中央同意，近期內展開規劃，新兵訓練中心不僅能厚植駐軍實力，更重要的是隨著新兵及家長造訪帶來的消費力，能增加澎湖商機。

拂曉出擊的鎮疆操演，現場火光四射震撼度十足。（澎湖防衛指揮部提供）

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